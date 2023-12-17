Белгородские спортсменки выиграли Суперкубок России по баскетболу среди глухих

Дальше белгородская мужская команда в четвертьфинале победила «Наш мир» из подмосковья со счётом 21:13, в полуфинале — челябинский «Метеор» со счётом 18:11. Но в финале «Вершина» проиграла команде «Москва» со счётом 6:22. В последней играют члены сборной России. При этом Александра Петрова из Шебекино признали лучшим нападающим турнира.