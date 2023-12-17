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Белгородские спортсменки выиграли Суперкубок России по баскетболу среди глухих

Белгородские спортсменки выиграли Суперкубок России по баскетболу среди глухих

17 декабря 2023, 13:53
Фото: vk.com/arhvodnik29
В Архангельске прошёл первый Суперкубок России по баскетболу 3×3 среди глухих спортсменов. Участвовали женские и мужские команды, среди которых были белгородцы, пишет «БелПресса».

Белгородскую область на Суперкубке представили воспитанники Центра адаптивных видов спорта «Вершина». Всего в состязаниях участвовали 12 женских и 8 мужских команд.

От Белгорода на соревнования поехали две мужские команды, одна из них в групповом турнире «Вершина» одержала победу над питерской «ЦОП-Молнией» и новокузнецким ЗСЭМЗ. А вот «Вершина-2» в своей группе проиграла обе встречи.

Дальше белгородская мужская команда в четвертьфинале победила «Наш мир» из подмосковья со счётом 21:13, в полуфинале — челябинский «Метеор» со счётом 18:11. Но в финале «Вершина» проиграла команде «Москва» со счётом 6:22. В последней играют члены сборной России. При этом Александра Петрова из Шебекино признали лучшим нападающим турнира.

Женская команд тоже сначала победила питерский ЦОП-СПБ, затем челябинский «Метеор» и луганских «Ласточек». В полуфинале белгородки вели матч с «Зеленоградом», где вышли вперёд со счётом 10:9. Здесь решающим стал бросок Софии Сусловой, который принёс команде победу на последних секундах.

Белгородские спортсменки вышли в финал, где встретились с командой «Монстры» из Москвы. Обе команды потеряли по одному игроку — от «Вершины» Светлана Зеленская травмировала колено и не смогла выступить в решающей игре. Все 20 минут игра шла без замен, пишет издание.

В итоге белгородки победили со счётом 17:13. Девять очков смогла набрать оскольчанка Анна Кочан. Её также признали самым ценным игроком турнира.

Фото: vk.com/arhvodnik29

На неделе в Белгороде прошёл чемпионат по муайтай, где жители региона выиграли 30 золотых медалей. А самым зрелищным поединком признали женский бой в категории до 67 кг: белгородка Елизавета Ануфриева из клуба «Гладиатор» победила тамбовскую спортсменку Ангелину Анохину.

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