Белгородские спортсменки выиграли Суперкубок России по баскетболу среди глухих

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Белгородскую область на Суперкубке представили воспитанники Центра адаптивных видов спорта «Вершина». Всего в состязаниях участвовали 12 женских и 8 мужских команд.
От Белгорода на соревнования поехали две мужские команды, одна из них в групповом турнире «Вершина» одержала победу над питерской «ЦОП-Молнией» и новокузнецким ЗСЭМЗ. А вот «Вершина-2» в своей группе проиграла обе встречи.
Дальше белгородская мужская команда в четвертьфинале победила «Наш мир» из подмосковья со счётом 21:13, в полуфинале — челябинский «Метеор» со счётом 18:11. Но в финале «Вершина» проиграла команде «Москва» со счётом 6:22. В последней играют члены сборной России. При этом Александра Петрова из Шебекино признали лучшим нападающим турнира.
Женская команд тоже сначала победила питерский ЦОП-СПБ, затем челябинский «Метеор» и луганских «Ласточек». В полуфинале белгородки вели матч с «Зеленоградом», где вышли вперёд со счётом 10:9. Здесь решающим стал бросок Софии Сусловой, который принёс команде победу на последних секундах.
Белгородские спортсменки вышли в финал, где встретились с командой «Монстры» из Москвы. Обе команды потеряли по одному игроку — от «Вершины» Светлана Зеленская травмировала колено и не смогла выступить в решающей игре. Все 20 минут игра шла без замен, пишет издание.
В итоге белгородки победили со счётом 17:13. Девять очков смогла набрать оскольчанка Анна Кочан. Её также признали самым ценным игроком турнира.
На неделе в Белгороде прошёл чемпионат по муайтай, где жители региона выиграли 30 золотых медалей. А самым зрелищным поединком признали женский бой в категории до 67 кг: белгородка Елизавета Ануфриева из клуба «Гладиатор» победила тамбовскую спортсменку Ангелину Анохину.