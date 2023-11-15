Казань брал: «Белогорье» одержало волевую победу над вечным соперником из Татарстана

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Начало матча не предвещало итоговый успех для белгородских волейболистов — соперник был надёжен и точен в завершении атак в первой партии — 18:25. Но во втором сете «львам» удалось навязать борьбу и перевести игру с долгую концовку, где удача в итоге была на стороне номинальных хозяев — 34:32.
Эта выигранная партия только добавила азарта белгородцам. В третьем и четвёртом сете подопечные Волкова уже имели преимущество в завершающей стадии и выиграли их с одинаковым счётом — 25:21. В итоге матч с извечным соперником остался за белгородцами — 3:1.
На матч в дружной команде болельщиков поехала и журналистка Бел.Ру. Завтра она расскажет подробности об игре, а также об антураже и эмоциях, которые её сопровождали.
Кадры по горячим следам сразу после матча можно посмотреть в Telegram-канале Бел.Ру.