Казань брал: «Белогорье» одержало волевую победу над вечным соперником из Татарстана

Начало матча не предвещало итоговый успех для белгородских волейболистов — соперник был надёжен и точен в завершении атак в первой партии — 18:25. Но во втором сете «львам» удалось навязать борьбу и перевести игру с долгую концовку, где удача в итоге была на стороне номинальных хозяев — 34:32.