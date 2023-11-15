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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

"Белогорье" обыграло "Зенит"

Казань брал: «Белогорье» одержало волевую победу над вечным соперником из Татарстана

15 ноября 2023, 18:40
Фото: страница ВК Белогорье в соцсети ВК
"Белогорье" обыграло "Зенит"

«Белогорье» обыграло «Зенит-Казань» в четырёх партиях

В рамках волейбольной суперлиги белгородские «львы» на номинально домашней площадке в Туле принимали казанский «Зенит» и добились красивой победы.

Начало матча не предвещало итоговый успех для белгородских волейболистов — соперник был надёжен и точен в завершении атак в первой партии — 18:25. Но во втором сете «львам» удалось навязать борьбу и перевести игру с долгую концовку, где удача в итоге была на стороне номинальных хозяев — 34:32.

Эта выигранная партия только добавила азарта белгородцам. В третьем и четвёртом сете подопечные Волкова уже имели преимущество в завершающей стадии и выиграли их с одинаковым счётом — 25:21. В итоге матч с извечным соперником остался за белгородцами — 3:1.

На матч в дружной команде болельщиков поехала и журналистка Бел.Ру. Завтра она расскажет подробности об игре, а также об антураже и эмоциях, которые её сопровождали.

Кадры по горячим следам сразу после матча можно посмотреть в Telegram-канале Бел.Ру.

Белгородские «львы» поражением завершили выступления в Кубке России
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#Евгений Грицков#Белгородцы#Белогорье#Тула#Победа#Зенит#Новости Белгорода#Львы#Болельщики#Волейбольная суперлига#Татарстан#Казарь
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