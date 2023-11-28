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Published Сегодня, 10:42

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В парке Победы в Белгороде пока не будут больше высаживать деревья

В парке Победы в Белгороде пока не будут больше высаживать деревья

28 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Это связано с несколькими факторами. Подробнее рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

Как отметила Семенкова, когда удаляли сухостой в парке Победы, там посадили 93 дерева для того, чтобы начать восстанавливать лесной массив. Затем работы приостановили.

Дальше не двинулись ровно потому, что не утверждён проект. Чтобы не пришлось пересаживать то, что высадим. Это дополнительный стресс, незачем это делать. Кроме того, там на сегодняшний день не очень благоприятная гидрологическая обстановка. Будут производиться исследования.
Елена Семенкова

Поэтому, как добавила Семенкова, чтобы не мешать процессу, пока работы по высадке деревьев в парке приостановили.

Пока ничего глобального там не планируется. Надо разобраться с реконструкцией и когда будет понятно, какой она будет, тогда мы будем в рамках этого продолжать свою деятельность. Сейчас только уход и обрезка. Надеемся, что больше такого большого сухостоя у нас не будет. Посмотрим, как выйдут растения из зимы.
Елена Семенкова
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#Исследования#Победа#Реконструкция#Парк#Новости Белгорода#Деревья#Белгород#Кристина Семенчук#Высадка
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