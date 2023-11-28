В парке Победы в Белгороде пока не будут больше высаживать деревья

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Как отметила Семенкова, когда удаляли сухостой в парке Победы, там посадили 93 дерева для того, чтобы начать восстанавливать лесной массив. Затем работы приостановили.
Дальше не двинулись ровно потому, что не утверждён проект. Чтобы не пришлось пересаживать то, что высадим. Это дополнительный стресс, незачем это делать. Кроме того, там на сегодняшний день не очень благоприятная гидрологическая обстановка. Будут производиться исследования.
Елена Семенкова
Поэтому, как добавила Семенкова, чтобы не мешать процессу, пока работы по высадке деревьев в парке приостановили.
Пока ничего глобального там не планируется. Надо разобраться с реконструкцией и когда будет понятно, какой она будет, тогда мы будем в рамках этого продолжать свою деятельность. Сейчас только уход и обрезка. Надеемся, что больше такого большого сухостоя у нас не будет. Посмотрим, как выйдут растения из зимы.
Елена Семенкова