Гладков поздравил выигравшую международную премию белгородку Юлию Немчинову

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Юлия Немчинова и её команда выиграли международную премию #МЫВМЕСТЕ. Конкурс посвящён гражданскому вкладу в достижение национальных целей. С проектом «Содействие — помощь беженцам пожилого возраста» Немчинова стала лучшей в номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия».
Волонтёры Центра помощи Юлии Немчиновой организовали пункт сбора гуманитарной помощи, помогали беженцам с оформлением документов, адаптацией.
Итоги подвели накануне Международного дня добровольцев, который отмечается 5 декабря. С победой Юлию Немчинову поздравил и губернатор Вячеслав Гладков.
Одним из лидеров волонтёрского движения на территории нашего региона была и остаётся Юлия Немчинова со своей командой. Через их заботливые руки прошло более 30 тысяч человек. Они помогали организовывать пункты сбора одежды, обеспечивали и помогали трудоустроиться, решать вопросы с жильём, с лекарственными препаратами. Также они рассказали о нашей Белгородской области, о нашей образовательной среде. Помогали с оказанием врачебной помощи там, где не успевали органы государственной власти.
Вячеслав Гладков