Гладков поздравил выигравшую международную премию белгородку Юлию Немчинову

Юлия Немчинова и её команда выиграли международную премию #МЫВМЕСТЕ. Конкурс посвящён гражданскому вкладу в достижение национальных целей. С проектом «Содействие — помощь беженцам пожилого возраста» Немчинова стала лучшей в номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия».