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Беженцы

Гладков поздравил выигравшую международную премию белгородку Юлию Немчинову

5 декабря 2023, 07:33
Фото: 1MI
Беженцы
Волонтёр представила проект «Содействие — помощь беженцам пожилого возраста», сообщили в правительстве. Немчинова и её команда организовали пункт сбора гуманитарной помощи, помогали людям с оформлением документов, оказанием медпомощи.

Юлия Немчинова и её команда выиграли международную премию #МЫВМЕСТЕ. Конкурс посвящён гражданскому вкладу в достижение национальных целей. С проектом «Содействие — помощь беженцам пожилого возраста» Немчинова стала лучшей в номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия».

Волонтёры Центра помощи Юлии Немчиновой организовали пункт сбора гуманитарной помощи, помогали беженцам с оформлением документов, адаптацией.

Итоги подвели накануне Международного дня добровольцев, который отмечается 5 декабря. С победой Юлию Немчинову поздравил и губернатор Вячеслав Гладков.

Одним из лидеров волонтёрского движения на территории нашего региона была и остаётся Юлия Немчинова со своей командой. Через их заботливые руки прошло более 30 тысяч человек. Они помогали организовывать пункты сбора одежды, обеспечивали и помогали трудоустроиться, решать вопросы с жильём, с лекарственными препаратами. Также они рассказали о нашей Белгородской области, о нашей образовательной среде. Помогали с оказанием врачебной помощи там, где не успевали органы государственной власти.
Вячеслав Гладков
Победители премии Победители премии
Победители премии
Фото: правительство Белгородской области
Журналисты «Осторожно, новости» Ксении Собчак пообщались с белгородскими волонтёрами
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#Общество#Белгородская область#Премия#Победа#Новости Белгорода#Волонтёры#Инна Рогова#Белгород#Международный день добровольца#Юлия Немчинова
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