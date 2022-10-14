Слава и волонтёрство: почему в Белгороде выселяют активистов из здания соцзащиты?

В телеграм-канале «Десятый круг» появилось сообщение о том, что волонтёры могут лишиться штаба и склада на ул. Королёва, 8 в Белгороде. Помещение находится в здании городской соцзащиты, которое ранее выделили для волонтёров из организации «ДоброСайт».
Как рассказал журналистам «Бел.Ру» лидер волонтёрского движения «Десятый круг» Евгений Бакало, в городе пошла волна, тенденция, чтобы всех волонтёров объединить в единую группу, назначить одного главного человека и дать ему все полномочия. Он будет единственным медийным лицом и взаимодействовать с властью.
Во-первых, это не очень правильно. Разные волонтёрские группы закрывают разные потребности разной прослойки людей и территориально находятся в разных точках. Если это централизовать, будет много чиновников и мало толку. Во-вторых, на эту должность очень метит некая Юлия Немчинова — человек, который заявляет о своей неповторимости. Когда-то мне пришлось удалить её из своей группы за попытку захватить там всю власть.
Евгений Бакало
Евгений также рассказал, что Немчинова открыла новый канал «Путь в будущее».
Раньше это был «Десятый круг», она состояла в нём. Сейчас она «поносит» всех волонтёров наших. Это чёрный пиар. Но Юлия Немчинова выходит на самый верх и пытается дойти до администрации. Если администрация вовремя не поймёт, с кем имеет дело, может иметь неприятные пиар-последствия. Что мы сейчас имеем? На нашем складе устраивают провокации. Постоянно какие-то претензии к нам. Нас пытаются выгнать.
Евгений Бакало
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» встретились с руководителем НКО «Путь в будущее» Юлией Немчиновой. Она рассказала, что её волонтёрский путь начался с помощи одной семье.
Мы с друзьями нашли им жильё, оплатили, принесли одежду и всё необходимое. Первые два-три месяца её поддерживали. Потом появилась вторая, третья, четвёртая семья. Когда их стало слишком много и ресурсов не хватало, я увидела в телеграм-каналах таких же людей, как и я, которые видят чью-то беду и поддерживают их.
Юлия Немчинова
В итоге волонтёры решили объединиться, встретиться, познакомиться и выработать общую стратегию. На встречу, со слов Юлии, пришло 14 человек — те люди, которые были у истоков движения.
Мы распределили обязанности и координацию общих действий. Были случаи, когда к одному поехали все, а к другому не доехал никто. С этого началось наше волонтёрское движение. Среди волонтёров был Евгений Бакало, он писатель. У него есть книга, которую он написал ещё до 2014 года, называется «10 круг». На тот момент у него был чат с небольшим количеством людей, порядка 50-100. Мы решили, что если чат уже создан, на базе него и будем общаться и помогать людям.
Юлия Немчинова
Юлия отметила, что изначально всё шло достаточно успешно. Волонтёры организовали приём помощи и первые склады-контейнеры.
Это было морские контейнеры, которые выделил один из волонтёров. Я договорилась с ним, начала приходить первая гуманитарная помощь, первые люди начали приносить вещи. До этого мы их не принимали, потому что не было условий. Мы пытались собрать в основном продукты питания, моющие и гигиенические средства, постельное бельё, кастрюли. Пункт выдачи был на ул. Промышленная, 15а, но, к сожалению, туда мы людей не могли приглашать. Там были только контейнеры, света не было, ни воды, ни условий. Поэтому мы организовали систему автоволонтёра.
Юлия Немчинова
Так волонтёры работали с марта по сентябрь текущего года.
Я была основным двигателем процесса. Я смогла наладить систему помощи, замотивировать людей. Владелец чата «Десятый круг» тоже был, но достаточно редко. Он появлялся, может быть, раз в три недели, раз в месяц. На уровне обычных волонтёров появлялся и уходил заниматься своими делами. Мог отвезти посылку на адрес, но самоотдачи не было. Как говорили, он был идейным вдохновителем. Но зачем нас вдохновлять? Есть, кто пашет, а есть тот, кто там кого-то идейно вдохновляет.
Юлия Немчинова
Юлия рассказала, что 22 августа состоялось общее собрание волонтёров, на котором её избрали руководителем волонтёрской организации «Десятый круг». Евгений Бакало, как рассказала Юлия, сам поддержал её кандидатуру.
Но всё изменилось в начале сентябре, когда в пункте пропуска Логачёвка образовалась целая вереница беженцев, которые пытались выехать из Харьковской области.
9 сентября, когда поехали из Харьковской области, нам поступила информация, что на границе происходит коллапс и гуманитарная катастрофа. Там скопилось огромное количество людей, которых очень медленно пропускали. Волонтёры из трёх организаций отправились на границу и организовали горячее питание. Я сняла видео очереди, которое разлетелось в Сети.
Юлия Немчинова
Юлия рассказала, что люди на границе находились без воды и продуктов в поле трое суток.
Когда узнали о видео, приехали журналисты, было очень много внимания. Группа начала расти. Количество увеличилось до 5000 подписчиков. Внимание, СМИ. А создателя чата мы не видели с 22 августа. 12 сентября он появился с местным телеканалом. В сюжете на границе он рассказал, что мы организовали помощь в Логачёвке. Девочки-волонтёры спросили: а кто это? Мы его не знаем. Он украл их видео и выдал за своё.
Юлия Немчинова
Ещё одним ключевым моментом распада группы стало появление в чате друга Евгения, который писал нелестные выражения в адрес одного из волонтёров.
Мы его забанили. Евгений его вернул и сказал, если что-то не нравится, уходите отсюда. Есть понятие славы. Собственного эго и амбиций. Когда пришла слава, он появился. При таком потоке людей нам некогда выяснять отношения. Поэтому мы посовещались с волонтёрами и решили стать НКО «Путь в будущее».
Юлия Немчинова
В итоге Евгений Бакало и «Десятый круг» остались с одним каналом без складов и волонтёров. Тогда, как рассказала Юлия, он обратился к волонтёрам «ДоброСайта» на Королёва, 8. Они заключили соглашение и начали вместе работать.
Людям ещё лучше. Они смогут получить помощь в двух местах. Вроде бы все вопросы решены. Действуем параллельно. Все только в выигрыше. Но две недели назад Евгений нашёл помощь в виде картофеля и яиц. Он отвёз продукцию на Королёва, и, не продумав, дал объявление в группе с 5000 беженцев о том, что можно приходить за помощью.
Юлия Немчинова
В день выдачи пришло одновременно порядка 200 человек. Два волонтёра «ДоброСайта» на выдаче не справились. Люди начали скандалить, пошли к начальнику соцзащиты. После этого руководитель ведомства написала письмо мэру с просьбой их выселить.
Журналисты «Бел.Ру» также обратились за комментарием в городское управление соцзащиты, но во время звонка руководителя не было на месте. На просьбу перезвонить никто не отреагировал. Также не смогли мы дозвониться и волонтёрам «ДоброСайта».
Но немного прояснили ситуацию активисты, которые в настоящее время работают в НКО «Путь». Как рассказала волонтёр Светлана, к движению она присоединилась весной. Также она высказала своё мнение о расколе в сообществе «Десятый круг».
Развод получился к лучшему. Мы теперь спокойно работаем в своём режиме, не оборачиваясь ни на какие идеологические крики. Мне лично не понравилась ситуация, когда Женя начал в чат приводить агрессивно политически настроенных людей, которые стали создавать дополнительную шумиху и мешали работать.
Светлана, волонтёр
Свою позицию нам рассказала и Яна, которая приехала из Харьковской области с пятью детьми в возрасте от 3 до 13 лет и стала волонтёром.
Моего ребёнка Юля отправила к патриарху Кириллу. Так мы и познакомились. С того дня мне оказывали не только помощь, но и огромную поддержку. Благодаря Юлии мне привезли из Питера холодильник, стиральную машину. Через некоторое время Юля отправила двоих моих детей в лагерь на море. Мы безработные, я и муж, финансового потока нет. Я поняла, что было бы хорошо не просто брать, а что-то делать. Я живу здесь и питаюсь. Мои дети спали на полу. Нам отдали заброшенный частный дом. Я встала в очередь и получила две кровати. А кто такой Женя, я не знаю.
Яна, волонтёр
Пообщались мы и с волонтёром Никой. Она также многодетная мать, которая приехала из Харьковской области. К волонтёрскому движению она присоединилась полгода назад. Ей доверили работу на складе.
Ни с одной, ни с другой стороной глубже рабочих процессов не общаюсь. Ни с Женей, ни с Юлей. Я оставляю это за рамками. Ребята для меня новые. Мне кажется, что у них разные задачи, они по-разному замотивированы. Поэтому не могут идти вместе и рядом.
Ника, волонтёр