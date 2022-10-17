Для нас главное — человек: как в Белгороде волонтёры помогают беженцам

В основном помогают беженцам простые люди. Но также есть спонсоры, например, из Москвы и Санкт-Петербурга, которые закупают чайники, обогреватели, кровати. Для таких дорогостоящих вещей есть своя система выдачи, чтобы всё было честно. Есть и беспроигрышные конкурсы для детей — за стихотворение или песню можно получить сладкий набор.