Для нас главное — человек: как в Белгороде волонтёры помогают беженцам

Журналисты «Бел.Ру» встретились с организатором волонтёрского движения и руководителем НКО «Путь в будущее» Юлией Немчиновой. Она харьковчанка. Приехала в Белгород с мужем в 2014 году.
Восемь лет жили, работали, воспитывали детей. Когда начались все события, как харьковчане мы не смогли остаться равнодушными. Мы видели боль и страдание людей в Харькове — это мои друзья, одноклассники, соседи, для меня это было больно пережить. И эту боль я трансформировала — начала помогать людям, тем, кому сейчас тяжело.
Юлия Немчинова
Ранее Юлия с группой неравнодушных людей оказывала помощь через волонтёрское сообщество «10 круг». Сейчас же, чтобы получить юридический статус, Юлия оформила НКО «Путь в будущее» и организовала свой штаб, где помогают нуждающимся.
Чтобы получить помощь, нужно зайти в чат телеграм-канала «Путь в будущее» и заполнить анкету. Указывать персональные и паспортные данные не нужно. Достаточно поделиться контактной информацией, рассказать, сколько человек приехало, есть ли дети, снимают ли жильё или живут у знакомых.
Это важно. Мы понимаем, что тем, кто арендует жильё, нужна посуда и постельное. Если живут у знакомых, мы понимаем, что ложки, вилки есть. А есть люди, которые втроём спят на одной кровати, у которых одна чашка на всю семью.
Юлия Немчинова
Также в анкете можно рассказать, в чём нуждается семья: одежде, лекарствах, средствах личной гигиены, кухонных принадлежностях, нужна ли консультация психолога или врача.
Люди заполняют анкеты, и мы понимаем потребности конкретной семьи. Почему такой индивидуальный подход? Мы поняли, что, допустим, у одной семьи есть инвалид-пенсионер, а в другой — пять детей. Это совершенно разные комплекты. Поэтому адресный подход будет наиболее эффективным и качественным.
Юлия Немчинова
После заполнения анкета попадает в штаб к волонтёрам, которые собирают наборы по заявкам. Каждой обратившейся семье выдают продуктовый набор, гигиенические средства и лекарства, если они необходимы Но есть свои нюансы.
Мы не врачи, мы не можем человеку на словах выдать специфические лекарственные средства. Если это валерьянка, аспирин, капли в нос, перекись, зелёнка — такое мы даём. Если необходимо специфическое лекарство, нужно направление врача. У нас есть отдельный человек, который этим занимается — проверяет, смотрит, может направить на обследование.
Юлия Немчинова
Если забрать наборы самостоятельно обратившиеся не могут, к работе подключаются автоволонтёры. Детям волонтёры выдают питание, памперсы, канцтовары и т. д.
Как рассказывает Юлия, всё начиналось с простых людей. Информацию о работе волонтёров начали распространять не только в Белгороде, но и по всей России.
Наша миссия находится вне политики и мнений. Для нас главное — человек. У него есть потребность, он попал в сложную жизненную ситуацию, мы ему помогаем. Всё остальное для нас выходит за другие рамки. Если мы имеем возможность оказать помощь, мы её можем принять отовсюду, кто хочет в этом поучаствовать.
Юлия Немчинова
Схема оказания помощи также довольно прозрачная. После выдаче наборов нуждающиеся присылают фотоотчёт и отзывы.
Мы всё публикуем: что вывозим, кому выдаём. Люди пишут отзывы, приходят домой, распечатывают посылки и фотографируют. Если человек прислал нам полотенце, он может увидеть его в конкретной семье, в которую оно попало. Это вызывает доверие, и люди нам помогают.
Юлия Немчинова
По словам Юлии, в день к ним обращается от 60 до 120 семей. Это порядка 500-600 человек.
Для себя волонтёры составили списки продуктов и бытовой химии, которая входит в каждый набор из расчёта на семью до четырёх человек. Они выглядят следующим образом:
Если каких-то позиций нет, их компенсируют другими товарами.
В основном помогают беженцам простые люди. Но также есть спонсоры, например, из Москвы и Санкт-Петербурга, которые закупают чайники, обогреватели, кровати. Для таких дорогостоящих вещей есть своя система выдачи, чтобы всё было честно. Есть и беспроигрышные конкурсы для детей — за стихотворение или песню можно получить сладкий набор.
Вещами волонтёры начали заниматься только с средины сентября, когда удалось арендовать за спонсорские средства помещение на ул. Щорса. В штабе есть целая отдельная зона под вещевой склад: для женщин, детей и мужчин.
Очень большой недостаток мужской одежды. В основном, если присылают мужское, то думают, что людям нужны классические костюмы. Мы все понимаем, что беженцы не будут надевать классические костюмы. Нужны спортивные штаны, свитера, кофты. Ни рубашки, ни костюмы не берут. Нет вообще мужской верхней одежды. Вот эта наша боль и беда. Всего остального в принципе много.
Юлия Немчинова
Перед тем, как разложить вещи, волонтёры их сортируют, чтобы не попались рваные или в плохом состоянии.
Очень обидно, когда люди воспринимают отдачу своей одежды, как «мне лень нести на свалку». Я отдам вам, понесите на свалку вы. Во время сортировки треть выбрасываем, потому что одежда непригодна.
Юлия Немчинова
Через несколько месяцев «Путь в будущее» будет переезжать. Но на этот раз – уже в своё помещение, которое на безвозмездной основе им выдали на проспекте Славы, 68. Как отмечает Юлия, это будет уже их собственный дом.