«Альянс» против «Гладиатора» и женская битва: в Белгороде прошёл чемпионат по муайтай

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В рамках соревнований по муайтай в Белгородской области белгородские спортсмены завоевали 30 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Чемпионат и Первенство прошли в столице региона, в УСК С. Хоркиной НИУ БелГУ. В них приняли участие 130 спортсменов из Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Орловской и Тамбовской областей.
Турнир начался с детских и юниорских боев, что уже стало традицией. Зрители поддерживали своих чемпионов, создавая эмоциональную атмосферу в зале. Особенно зрелищным был женский бой в категории до 67 кг, где Елизавета Ануфриева из клуба «Гладиатор» одержала победу над Ангелиной Анохиной из Тамбова и завоевала золотую медаль.
Особое внимание привлекли поединки между двумя белгородскими клубами — «Альянс Белгород» и «Гладиатор Белгород». В одном из боев Михаил Труфанов из клуба «Гладиатор» победил Дмитрия Перепелицына из клуба «Альянс» в категории до 60 кг и вышел на Чемпионат ЦФО. Ещё один интересный поединок произошёл между Петром Фильчевым из клуба «Гладиатор» и Максимом Хубаевым из клуба «Альянс» в категории до 75 кг. Оба спортсмена показали разнообразие своей техники, но победу одержал Пётр.