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Белгородцы доминировали на домашнем чемпионате по муайтай

«Альянс» против «Гладиатора» и женская битва: в Белгороде прошёл чемпионат по муайтай

13 декабря 2023, 04:01
Фото: предоставили организаторы соревнований

Белгородцы доминировали на домашнем чемпионате по муайтай

30 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей завоевали белгородские спортсмены в рамках на чемпионате и первенства региона по муайтай, сообщили в Федерации Тайского бокса-муайтай Белгородской области.

В рамках соревнований по муайтай в Белгородской области белгородские спортсмены завоевали 30 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Чемпионат и Первенство прошли в столице региона, в УСК С. Хоркиной НИУ БелГУ. В них приняли участие 130 спортсменов из Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Орловской и Тамбовской областей.

Турнир начался с детских и юниорских боев, что уже стало традицией. Зрители поддерживали своих чемпионов, создавая эмоциональную атмосферу в зале. Особенно зрелищным был женский бой в категории до 67 кг, где Елизавета Ануфриева из клуба «Гладиатор» одержала победу над Ангелиной Анохиной из Тамбова и завоевала золотую медаль.

Особое внимание привлекли поединки между двумя белгородскими клубами — «Альянс Белгород» и «Гладиатор Белгород». В одном из боев Михаил Труфанов из клуба «Гладиатор» победил Дмитрия Перепелицына из клуба «Альянс» в категории до 60 кг и вышел на Чемпионат ЦФО. Ещё один интересный поединок произошёл между Петром Фильчевым из клуба «Гладиатор» и Максимом Хубаевым из клуба «Альянс» в категории до 75 кг. Оба спортсмена показали разнообразие своей техники, но победу одержал Пётр.

Фото: предоставили организаторы соревнований
#Евгений Грицков#Чемпионат#Новости Белгорода#Белгород#Гладиатор#Муайтай
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