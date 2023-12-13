«Альянс» против «Гладиатора» и женская битва: в Белгороде прошёл чемпионат по муайтай

Особое внимание привлекли поединки между двумя белгородскими клубами — «Альянс Белгород» и «Гладиатор Белгород». В одном из боев Михаил Труфанов из клуба «Гладиатор» победил Дмитрия Перепелицына из клуба «Альянс» в категории до 60 кг и вышел на Чемпионат ЦФО. Ещё один интересный поединок произошёл между Петром Фильчевым из клуба «Гладиатор» и Максимом Хубаевым из клуба «Альянс» в категории до 75 кг. Оба спортсмена показали разнообразие своей техники, но победу одержал Пётр.