Белгородскую область накрыла непогода, а в Вейделевке будут судить экс-чиновников

Однако разгулявшаяся стихия затронула не только областной центр, но и другие муниципалитеты. Из-за непогоды пострадали 73 населённых пункта региона — там нарушилось электроснабжение. Проблемы возникли в восьми котельных, четырёх школах, четырёх детских садах и двух объектах здравоохранения. Всего ситуация коснулась около 10 тыс. белгородцев.