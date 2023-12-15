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Непогода

Белгородскую область накрыла непогода, а в Вейделевке будут судить экс-чиновников

15 декабря 2023, 15:30
Фото: 1MI
Непогода
На муниципалитеты региона обрушилась стихия, бывший заммэра Лоскутов ушёл работать в «Сириус», а бывших сотрудников вейделевской администрации будут судить, в том числе за взятки.

Последствия непогоды

На Белгородскую область 15 декабря обрушилась непогода. В Белгороде коммунальщикам пришлось разбираться с последствиями.

Как сообщил мэр Валентин Демидов, в городе службы получили 14 обращений от горожан об упавших деревьях и оборвавшихся проводах. В некоторых случаях пострадали автомобили, а на Кашарском проезде затопило дорогу. Днём 15 декабря энергетики приступили к восстановлению порванных проводов, а поваленные ветки деревьев убирали сотрудники Белгорблагоустройства.

Однако разгулявшаяся стихия затронула не только областной центр, но и другие муниципалитеты. Из-за непогоды пострадали 73 населённых пункта региона — там нарушилось электроснабжение. Проблемы возникли в восьми котельных, четырёх школах, четырёх детских садах и двух объектах здравоохранения. Всего ситуация коснулась около 10 тыс. белгородцев.

Утром стало известно, что пять пассажирских поездов задержали в Белгородской области из-за непогоды. Несмотря на ситуацию, некоторым коммунальщикам вместо расчистки дорог от снега пришлось высаживать тюльпаны. Это удивило горожан. Они поинтересовались, почему рабочие сажают цветы при транспортном коллапсе в городе.

Последствия непогоды в Белгородской области почувствовали более 10 тысяч человек
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Новая работа

Бывший заммэра Белгорода Александр Лоскутов назвал новое место работы. Экс-чиновник теперь работает в проекте «Сириус». Он основывается на отборе и подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Ежегодно там обучаются лучшие школьники России.

Какую именно должность занял Лоскутов, пока неизвестно. Ранее появилась информация, что бывший заместитель мэра будет работать в Старом Осколе, однако это не подтвердилось.

Добавим, что Александра Лоскутова назначили на должность советника мэра Белгорода в апреле 2023 года. В мае чиновник возглавил департамент городского хозяйства областного центра. До переезда в Белгород Лоскутов исполнял обязанности мэра Евпатории.

Стало известно, где теперь работает бывший заммэра Белгорода Лоскутов
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Вейделевские чиновники

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывших чиновников администрации Вейделевского района. По данным СК, экс-главу муниципалитета Анатолия Тарасенко обвиняют в получении взятки через посредника — начальника управления строительства и ЖКХ Вейделевского района. Известно, что в 2019 году фигурант получил услуги имущественного характера на 51 тыс. рублей за упрощение приёмки работ по контракту.

Обвиняют Тарасенко также в нецелевом расходовании бюджетных средств в крупном размере и в превышении должностных полномочий. Как сообщается, муниципалитету выделили субсидии на капремонт и ремонт, но бывший чиновник поручил подчинённым направить деньги на другие цели.

Кроме того, следствию известно, что фигурант направлял в адрес компаний и ИП письменные обращения и просил перечислять пожертвования на счёт фонда содействия социально-экономическому и культурному развитию района. Перечисленные деньги потратили на нужды местной администрации.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?
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