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Снег

Последствия непогоды в Белгородской области почувствовали более 10 тысяч человек

15 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI
Снег

73 населённых пункта Белгородской области пострадали из-за непогоды

Мокрый снег с дождём в регионе привели к проблемам в ряде населённых пунктов. В числе пострадавших от непогоды — школы, детсады, больницы. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об итогах непогоды на территории Белгородской области. Из-за мокрого снега с дождём и перепадов температур было нарушено электроснабжение в 73 населённых пунктах.

В частности, нарушилась работа в восьми котельных, четырёх школах, четырёх детских садах и двух объектах здравоохранения. Это затронуло более 10 тыс. белгородцев. Отключились 41 воздушная линия и 304 трансформаторных подстанции.

На объектах работают 168 тыс. человек. К 17:00 планируется подключить к электричеству 56 населённых пунктов в Белгородском, Ивнянском, Корочанском и Ровеньском районах, в Алексеевском, Валуйском и Губкинском горокругах. В ещё 17 населённых пунктах в Шебекинском и Яковлевском горокругах работы должны завершить к 21:00.

На дорогах региона снег убирали 961 единица техники и 2986 человек. В Белгороде работали 153 единицы техники и 837 человек.

Напомним, от непогоды пострадал и Белгород. Коммунальные службы получили 14 обращений по поводу поваленных веток деревьев и оборванных проводов.

Упавшие ветки и оборванные провода: последствия непогоды в Белгороде
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