Последствия непогоды в Белгородской области почувствовали более 10 тысяч человек

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об итогах непогоды на территории Белгородской области. Из-за мокрого снега с дождём и перепадов температур было нарушено электроснабжение в 73 населённых пунктах.
В частности, нарушилась работа в восьми котельных, четырёх школах, четырёх детских садах и двух объектах здравоохранения. Это затронуло более 10 тыс. белгородцев. Отключились 41 воздушная линия и 304 трансформаторных подстанции.
На объектах работают 168 тыс. человек. К 17:00 планируется подключить к электричеству 56 населённых пунктов в Белгородском, Ивнянском, Корочанском и Ровеньском районах, в Алексеевском, Валуйском и Губкинском горокругах. В ещё 17 населённых пунктах в Шебекинском и Яковлевском горокругах работы должны завершить к 21:00.
На дорогах региона снег убирали 961 единица техники и 2986 человек. В Белгороде работали 153 единицы техники и 837 человек.
Напомним, от непогоды пострадал и Белгород. Коммунальные службы получили 14 обращений по поводу поваленных веток деревьев и оборванных проводов.