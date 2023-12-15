Последствия непогоды в Белгородской области почувствовали более 10 тысяч человек

На объектах работают 168 тыс. человек. К 17:00 планируется подключить к электричеству 56 населённых пунктов в Белгородском, Ивнянском, Корочанском и Ровеньском районах, в Алексеевском, Валуйском и Губкинском горокругах. В ещё 17 населённых пунктах в Шебекинском и Яковлевском горокругах работы должны завершить к 21:00.