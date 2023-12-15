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Published Сегодня, 06:46

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Александр Лоскутов

Стало известно, где теперь работает бывший заммэра Белгорода Лоскутов

15 декабря 2023, 06:46
Фото: страница Александра Лоскутова в соцсети
Александр Лоскутов

Экс-заммэра Белгорода Лоскутов назвал новое место работы

О новом месте работы Александр Лоскутов сообщил на своей странице в соцсети. Какую конкретно должность он занял, не сообщается. Известно, что в настоящий момент чиновник работает в другом регионе.

Бывший заммэра Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов теперь работает в «Сириусе». Какую именно должность он там занял, не сообщается.

Проект «Сириус» основывается на отборе и подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. В нём круглый год проходят обучение лучшие школьники страны. Проект реализовывается уже восемь лет.

Ранее ходили слухи, что Александр Лоскутов будет работать в Старом Осколе. Однако редакция Бел.Ру выяснила, что чиновник уехал на работу в другой регион.

Лоскутов в Белгороде сначала работал советником мэра Валентина Демидова. Затем он возглавил департамент городского хозяйства.

До переезда в Белгород Лоскутов исполнял обязанности мэра Евпатории.

Приехавший из Евпатории советник мэра Лоскутов получил новую должность в Белгороде
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#Новая должность#Белгород#Сириус#Александра Склярова#Александр Лоскутов
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