Стало известно, где теперь работает бывший заммэра Белгорода Лоскутов

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Бывший заммэра Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов теперь работает в «Сириусе». Какую именно должность он там занял, не сообщается.
Проект «Сириус» основывается на отборе и подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. В нём круглый год проходят обучение лучшие школьники страны. Проект реализовывается уже восемь лет.
Ранее ходили слухи, что Александр Лоскутов будет работать в Старом Осколе. Однако редакция Бел.Ру выяснила, что чиновник уехал на работу в другой регион.
Лоскутов в Белгороде сначала работал советником мэра Валентина Демидова. Затем он возглавил департамент городского хозяйства.
До переезда в Белгород Лоскутов исполнял обязанности мэра Евпатории.