Стало известно, где теперь работает бывший заммэра Белгорода Лоскутов

Экс-заммэра Белгорода Лоскутов назвал новое место работы

О новом месте работы Александр Лоскутов сообщил на своей странице в соцсети. Какую конкретно должность он занял, не сообщается. Известно, что в настоящий момент чиновник работает в другом регионе.