Пять пассажирских поездов задержали в Белгородской области из-за непогоды

Вследствие неблагоприятных погодных условий в Белгородской области, график движения пассажирских поездов был нарушен. Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщила о задержке пяти поездов на перегоне Беломестная — Гостищево. Задержка составила от одного до почти четырех часов.