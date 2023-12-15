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Пять пассажирских поездов задержали в Белгородской области из-за непогоды

Пять пассажирских поездов задержали в Белгородской области из-за непогоды

15 декабря 2023, 04:20
Фото: 1MI
Сбой в графике произошёл из-за ледяного дождя, сообщили аюв пресс-службе ЮВЖД.

Вследствие неблагоприятных погодных условий в Белгородской области, график движения пассажирских поездов был нарушен. Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщила о задержке пяти поездов на перегоне Беломестная — Гостищево. Задержка составила от одного до почти четырех часов.

Из-за задержки пяти поездов, пассажиры следующих рейсов прибыли с опозданием: поезда №72 Белгород — Москва, №203 Санкт-Петербург — Белгород, №100 Белгород — Москва, №743 Москва — Белгород и №392 Валуйки — Курск.

С целью эффективного управления ситуацией, в связи с неблагоприятными погодными условиями, на ЮВЖД был организован оперативный штаб.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Непогода#Ювжд#Задержка#Белгород#Рейсы#Сбой#Неблагоприятные погодные условия
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