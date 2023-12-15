Упавшие ветки и оборванные провода: последствия непогоды в Белгороде

14 обращений по поводу поваленных веток деревьев и оборванных проводов поступило от жителей Белгорода. В некоторых случаях из-за непогоды пострадали и автомобили. Как добавил мэр города Валентин Демидов, ветки рухнули на проезжую часть и тротуары.