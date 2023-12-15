Упавшие ветки и оборванные провода: последствия непогоды в Белгороде

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
14 обращений по поводу поваленных веток деревьев и оборванных проводов поступило от жителей Белгорода. В некоторых случаях из-за непогоды пострадали и автомобили. Как добавил мэр города Валентин Демидов, ветки рухнули на проезжую часть и тротуары.
Энергетики приступают к восстановлению порванных проводов. Бригады Белгорблагоустройства будут убирать упавшие деревья, добавил градоначальник.
Кадрами с мест происшествий поделились и горожане. В частности, дерево рухнуло на улице 60 лет Октября. Обошлось без последствий.
Тем временем на Кашарском проезде начался потоп. Дорожное полотно залило водой.
Также из-за непогоды на улице Губкина, 15г рухнула берёза. Как добавили горожане, она давно наклонилась. Дерево в итоге придавило два автомобиля.
На Гражданском проспекте, 27а снежная глыба с крыши упала на припаркованный автомобиль. Повреждения получил капот, разбилось лобовое стекло.