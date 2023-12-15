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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Последствия непогоды в Белгороде

Упавшие ветки и оборванные провода: последствия непогоды в Белгороде

15 декабря 2023, 08:31
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Последствия непогоды в Белгороде

В Белгороде разбираются с последствиями стихии

Коммунальные службы получили 14 обращений от горожан по поводу поваленных веток деревьев и оборванных проводов. В некоторых случаях из-за непогоды пострадали и автомобили, сообщил мэр Валентин Демидов.

14 обращений по поводу поваленных веток деревьев и оборванных проводов поступило от жителей Белгорода. В некоторых случаях из-за непогоды пострадали и автомобили. Как добавил мэр города Валентин Демидов, ветки рухнули на проезжую часть и тротуары.

Энергетики приступают к восстановлению порванных проводов. Бригады Белгорблагоустройства будут убирать упавшие деревья, добавил градоначальник.

Кадрами с мест происшествий поделились и горожане. В частности, дерево рухнуло на улице 60 лет Октября. Обошлось без последствий.

Рухнувшее дерево на улице 60 лет Октября в БелгородеРухнувшее дерево на улице 60 лет Октября в Белгороде
Рухнувшее дерево на улице 60 лет Октября в БелгородеРухнувшее дерево на улице 60 лет Октября в Белгороде
Рухнувшее дерево на улице 60 лет Октября в БелгородеРухнувшее дерево на улице 60 лет Октября в Белгороде
Рухнувшее дерево на улице 60 лет Октября в Белгороде
Фото: «Авто Белгород»

Тем временем на Кашарском проезде начался потоп. Дорожное полотно залило водой.

Потоп на Кашарском проезде
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Также из-за непогоды на улице Губкина, 15г рухнула берёза. Как добавили горожане, она давно наклонилась. Дерево в итоге придавило два автомобиля.

Последствия непогоды в БелгородеПоследствия непогоды в Белгороде
Последствия непогоды в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

На Гражданском проспекте, 27а снежная глыба с крыши упала на припаркованный автомобиль. Повреждения получил капот, разбилось лобовое стекло.

Последствия непогоды в Белгороде
Видео: Telegram-канал «БелПлюс»
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