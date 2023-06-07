Против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили ещё одно уголовное дело

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Против экс-главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Выявили преступление следователи, сотрудники полиции и УФСБ в ходе совместной работы.
Как считает следствие, с апреля 2019 по апрель 2020 года Тарасенко, будучи главой администрации, при организации общественных мероприятий и праздников склонил руководство одной из строительных компаний перечислить денежные средства в размере не менее 230 тыс. рублей в благотворительный фонд. Деньги потратили на нужды администрации.
Это не первое уголовное дело, возбуждённое против чиновника. Анатолия Тарасенко подозревали в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Фигурант дела покинул пост после претензий силовиков.
Добавим, что история со взяткой произошла в 2019 году. По версии следствия, Тарасенко получил крупную взятку от представителя компании, которая выполняла муниципальный контракт. Затем заказчик должен был принять результаты работ в упрощённом порядке.