Против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили ещё одно уголовное дело

Как считает следствие, с апреля 2019 по апрель 2020 года Тарасенко, будучи главой администрации, при организации общественных мероприятий и праздников склонил руководство одной из строительных компаний перечислить денежные средства в размере не менее 230 тыс. рублей в благотворительный фонд. Деньги потратили на нужды администрации.