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Против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили ещё одно уголовное дело

7 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
Бывшего белгородского чиновника обвиняют в превышении полномочий. Преступление удалось выявить в ходе совместной работы следкома, УМВД и УФСБ по региону, сообщили в областном СК.

Против экс-главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Выявили преступление следователи, сотрудники полиции и УФСБ в ходе совместной работы.

Как считает следствие, с апреля 2019 по апрель 2020 года Тарасенко, будучи главой администрации, при организации общественных мероприятий и праздников склонил руководство одной из строительных компаний перечислить денежные средства в размере не менее 230 тыс. рублей в благотворительный фонд. Деньги потратили на нужды администрации.

Это не первое уголовное дело, возбуждённое против чиновника. Анатолия Тарасенко подозревали в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Фигурант дела покинул пост после претензий силовиков.

Добавим, что история со взяткой произошла в 2019 году. По версии следствия, Тарасенко получил крупную взятку от представителя компании, которая выполняла муниципальный контракт. Затем заказчик должен был принять результаты работ в упрощённом порядке.

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#Наталья Корявых#Превышение полномочий#Происшествия#Белгородская область#Вейделевский район#Анатолий Тарасенко#Уголовное дело#Следственный комитет#Уфсб#Чиновник#Взятки
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