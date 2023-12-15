За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Завершено расследование уголовного дела против экс-главы администрации Вейделевского района Анатолия Тарасенко. Его обвиняют в получении взятки через посредника в виде незаконного оказания ему услуги имущественного характера в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), в нецелевом расходовании бюджетных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 285.1 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Установлено, что в 2019 году Тарасенко получил от представителя компании, работавшей по муниципальному контракту, взятку. Её экс-главе передали через посредника — бывшего начальника районного управления строительства и ЖКХ. Взятка была в виде незаконного оказания услуг имущественного характера общей стоимостью более 51 тыс. рублей. Взамен предполагалось, что заказчик примет работы в упрощённом порядке.
Помимо этого, Вейделевскому району выделили субсидии на капремонт и ремонт автодорог общего пользования. Однако в июле 2022 года в нарушение Тарасенко поручил подчинённым направить деньги на другие цели — на ремонт покрытия на территории одного из общеобразовательных учреждений. В итоге произошло нецелевое расходование бюджетных денег общей суммой более 3 млн рублей.
Добавим, что в июле 2022 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Вейделевский район отправится комиссия для проверки работы главы.
Что касается статьи за превышение должностных полномочий, то нарушение в работе Анатолия Тарасенко следователи выявили в период с января 2018 по декабрь 2022 года. Установлено, что экс-глава района направлял в адрес компаний и ИП письменные обращения, в которых просил перечислить пожертвования на счёт фонда содействия социально-экономическому и культурному развитию района. Речь идёт о сумме не менее 28 млн рублей. Перечисленные деньги в итоге потратили на нужды администрации при организации районных праздников, ремонт и благоустройство объектов и «иные цели в интересах муниципалитета».
Под уголовное дело, помимо Тарасенко, попал и экс-начальник управления строительства и ЖКХ. В 2019 году он, как было указано выше, был посредником при передаче взятки в виде услуг (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).
Годом ранее он также узнал о желании директора одной из компаний заключить контракт с администрацией Вейделевского района на выполнение строительно-монтажных работ. Чиновник потребовал от директора заключить договор подряда с аффилированным ему ИП на проведение работ по ремонту детсада. Взамен он пообещал покровительство в дальнейшей работе. В итоге на расчётный счёт ИП поступило более 900 тыс. рублей. Ими фигурант распорядился по своему усмотрению. Следствие же квалифицировало это как взятку в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Преступления выявили следователи СК, ФСБ и полицейские. Дело направлено для рассмотрения в суд.
Анатолий Тарасенко возглавлял Вейделевский район с с августа 2011 по 2022 год. Об отставке стало известно в конце декабря минувшего года. Губернатор Вячеслав Гладков тогда заявил, что у правоохранителей появились вопросы к работе главы района. Требование прекратить действие служебного контракта с Тарасенко направляла в суд и прокуратура.
Место Тарасенко в районной администрации занял Александр Алексеев. С декабря 2022 года он был врио, а с февраля 2023 года — полноценным руководителем администрации. Однако 13 декабря Вячеслав Гладков заявил, что Алексеев покидает должность, так как в его работе выявили признаки нарушения законодательства.