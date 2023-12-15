За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?

Что касается статьи за превышение должностных полномочий, то нарушение в работе Анатолия Тарасенко следователи выявили в период с января 2018 по декабрь 2022 года. Установлено, что экс-глава района направлял в адрес компаний и ИП письменные обращения, в которых просил перечислить пожертвования на счёт фонда содействия социально-экономическому и культурному развитию района. Речь идёт о сумме не менее 28 млн рублей. Перечисленные деньги в итоге потратили на нужды администрации при организации районных праздников, ремонт и благоустройство объектов и «иные цели в интересах муниципалитета».