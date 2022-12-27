Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко

Сегодня, 15:42
Фото: страница Анатолия Тарасенко в ВК
Прокурор Белгородской области подал иск к муниципальному совету, одним из требований было прекратить действие служебного контракта с теперь уже бывшим главой Вейделевского района. Надзорное ведомство ранее направило представление с требованием устранить нарушения закона о противодействии коррупции.
Сюжет
Суд

В Вейделевский районный суд поступил иск от прокурора Белгородской области к муниципальному совету. Заявление было подано в интересах неопределённого круга лиц.

Как оказалось, ранее прокуратура направила представление с требованием устранить нарушения закона о противодействии коррупции, допущенные теперь уже бывшим главой Вейделевского района Анатолием Тарасенко. Это представление рассмотрела комиссия муниципального совета, и она его отклонила.

Прокуратура требует признать незаконным решение по урегулированию конфликта интересов и вернуться к вопросу об ответственности Анатолия Тарасенко за указанные нарушения.

Помимо этого, надзорное ведомство потребовало прекратить действие служебного контракта с ним «в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей», предусмотренных законами о противодействии коррупции и о муниципальной службе.

По состоянию на утро 27 декабря решался вопрос о принятии иска к производству.

Отметим, что часть иска о прекращении служебного контракта с чиновником могут скорректировать. На минувшей неделе стало известно, что Анатолий Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Об его отставке сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что у силовиков есть претензии к Тарасенко. В следкоме комментировать ситуацию с уходом Анатолия Тарасенко отказались.

Отправленный в отставку чиновник это заявление никак не прокомментировал. В обращении к подписчикам во «ВКонтакте» он лишь заявил, что «пришло время уступать дорогу молодым». Администрацию муниципалитета Тарасенко возглавлял с 2011 года.

Имя нового руководителя администрации Вейделевского района станет известно в феврале. До этого времени врио главы назначили Александра Алексеева.

Стало известно, кого назначили врио главы Вейделевского района
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиковСледком отказался комментировать ситуацию с уходом главы Вейделевского районаСтало известно, кого назначили врио главы Вейделевского района
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Анатолий Тарасенко#Прокуратура#Суд#Иск
Подпишитесь
Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года
Сегодня, 13:49
Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
Сегодня, 11:17
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Сегодня, 14:05
Гладков «помогал рекламировать» услуги по банкротству физлиц петербургской компании
Сегодня, 13:07