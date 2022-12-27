В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко

В Вейделевский районный суд поступил иск от прокурора Белгородской области к муниципальному совету. Заявление было подано в интересах неопределённого круга лиц.
Как оказалось, ранее прокуратура направила представление с требованием устранить нарушения закона о противодействии коррупции, допущенные теперь уже бывшим главой Вейделевского района Анатолием Тарасенко. Это представление рассмотрела комиссия муниципального совета, и она его отклонила.
Прокуратура требует признать незаконным решение по урегулированию конфликта интересов и вернуться к вопросу об ответственности Анатолия Тарасенко за указанные нарушения.
Помимо этого, надзорное ведомство потребовало прекратить действие служебного контракта с ним «в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей», предусмотренных законами о противодействии коррупции и о муниципальной службе.
По состоянию на утро 27 декабря решался вопрос о принятии иска к производству.
Отметим, что часть иска о прекращении служебного контракта с чиновником могут скорректировать. На минувшей неделе стало известно, что Анатолий Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Об его отставке сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что у силовиков есть претензии к Тарасенко. В следкоме комментировать ситуацию с уходом Анатолия Тарасенко отказались.
Отправленный в отставку чиновник это заявление никак не прокомментировал. В обращении к подписчикам во «ВКонтакте» он лишь заявил, что «пришло время уступать дорогу молодым». Администрацию муниципалитета Тарасенко возглавлял с 2011 года.
Имя нового руководителя администрации Вейделевского района станет известно в феврале. До этого времени врио главы назначили Александра Алексеева.