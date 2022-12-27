В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко

Отметим, что часть иска о прекращении служебного контракта с чиновником могут скорректировать. На минувшей неделе стало известно, что Анатолий Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Об его отставке сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что у силовиков есть претензии к Тарасенко. В следкоме комментировать ситуацию с уходом Анатолия Тарасенко отказались.