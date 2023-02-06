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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 12:17

В ФСБ сообщили подробности дела против зама экс-главы Вейделевского района Тарасенко

6 февраля 2023, 11:45
Фото: 1MI

Против ещё одного чиновника из Вейделевского района возбудили уголовное дело

В поле зрения правоохранительных органов попал заместитель бывшего главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко. Начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ подозревают в получении взятки и хищении 1,5 млн рублей из бюджета, сообщили в региональном УФСБ.

Начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ в Вейделевском районе подозревают в получении крупной взятки и хищении 1,5 млн рублей из бюджета в ходе исполнения госконтракта.

Уголовное дело против чиновника возбудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведётся следствие.

Ранее уголовное дело возбудили и против бывшего главы муниципалитета Анатолия Тарасенко. Его подозревают в получении взятки. Экс-главе грозит до 12 лет колонии. Расследование ведут региональные ФСБ и МВД.

В СК уточнили, что поводом для возбуждения дела стала история, произошедшая ещё в 2019 году. По версии следствия, деньги бывшему главе передал представитель компании, которая занималась работами в рамках муниципального контракта. Взамен организация просила принять результаты работы в упрощённом порядке.

Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки
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#Наталья Корявых#Анатолий Тарасенко#Белгородская область#Вейделевский район#Уголовное дело#Общество#Коррупция#Взятка#Чиновник#Уфсб
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