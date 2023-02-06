В ФСБ сообщили подробности дела против зама экс-главы Вейделевского района Тарасенко

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ в Вейделевском районе подозревают в получении крупной взятки и хищении 1,5 млн рублей из бюджета в ходе исполнения госконтракта.
Уголовное дело против чиновника возбудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведётся следствие.
Ранее уголовное дело возбудили и против бывшего главы муниципалитета Анатолия Тарасенко. Его подозревают в получении взятки. Экс-главе грозит до 12 лет колонии. Расследование ведут региональные ФСБ и МВД.
В СК уточнили, что поводом для возбуждения дела стала история, произошедшая ещё в 2019 году. По версии следствия, деньги бывшему главе передал представитель компании, которая занималась работами в рамках муниципального контракта. Взамен организация просила принять результаты работы в упрощённом порядке.