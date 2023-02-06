В ФСБ сообщили подробности дела против зама экс-главы Вейделевского района Тарасенко

В СК уточнили, что поводом для возбуждения дела стала история, произошедшая ещё в 2019 году. По версии следствия, деньги бывшему главе передал представитель компании, которая занималась работами в рамках муниципального контракта. Взамен организация просила принять результаты работы в упрощённом порядке.