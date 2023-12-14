Путин проведёт прямую линию и пресс-конференцию

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сегодня, 14 декабря, состоится объединённая пресс-конференция с прямой линией, в ходе которых президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и жителей страны. Приём вопросов стартовал 1 декабря, последние обращения ещё можно оставить — их будут принимать до начала трансляции. Телевизионная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в 12:00 на телеканалах «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир».
Владимир Путин ещё 8 декабря приступил к просмотру поступивших от граждан вопросов. Всего их насчиталось более 600 тыс., часть из которых посвящена специальной военной операции на Украине и международной обстановке. Вопросы, на которые президент не успеет ответить в прямом эфире, на протяжении года будут обрабатываться экспертами Общероссийского народного фронта.
Напомним, что в объединённом формате мероприятие проходило в 2020 году из-за коронавирусной инфекции. В этом году прямую линию решили провести в подобном формате, чтобы подвести итоги года сразу по всем направлениям.
В прошлые годы вопросы белгородцев попадали в эфир президента. В 2019 году к президенту обратились сотрудники Белгородского НПЗ, которым задерживали зарплаты, а в 2021 году жителей региона интересовал рост цен на квартиры.