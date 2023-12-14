Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Владимир Путин

Путин проведёт прямую линию и пресс-конференцию

14 декабря 2023, 07:17
Фото: 1MI
Владимир Путин
Уже сегодня, 14 декабря, на российских телеканалах с 12:00 будут показывать объединённую пресс-конференцию и прямую линию Владимира Путина. Президент ответит на вопросы, поступающие от журналистов и от рядовых жителей страны.

Сегодня, 14 декабря, состоится объединённая пресс-конференция с прямой линией, в ходе которых президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и жителей страны. Приём вопросов стартовал 1 декабря, последние обращения ещё можно оставить — их будут принимать до начала трансляции. Телевизионная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в 12:00 на телеканалах «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир».

Владимир Путин ещё 8 декабря приступил к просмотру поступивших от граждан вопросов. Всего их насчиталось более 600 тыс., часть из которых посвящена специальной военной операции на Украине и международной обстановке. Вопросы, на которые президент не успеет ответить в прямом эфире, на протяжении года будут обрабатываться экспертами Общероссийского народного фронта.

Напомним, что в объединённом формате мероприятие проходило в 2020 году из-за коронавирусной инфекции. В этом году прямую линию решили провести в подобном формате, чтобы подвести итоги года сразу по всем направлениям.

В прошлые годы вопросы белгородцев попадали в эфир президента. В 2019 году к президенту обратились сотрудники Белгородского НПЗ, которым задерживали зарплаты, а в 2021 году жителей региона интересовал рост цен на квартиры.

Названа дата прямой линии и большой пресс-конференции Путина
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин включил Гладкова в состав президиума ГоссоветаИнициативная группа провела первое заседание по выдвижению ПутинаПутин объявил об участии в президентских выборах
#Белгородская область#Владимир Путин#Россия#Президент#Пресс-конференция#Белгород#Александра Склярова#Прямая линия Владимира Путина - 2023
Подпишитесь
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от квартир в поселке Беловское
Сегодня, 07:11
«Зачем нам мобилизация?»: Владимир Путин заявил, что 2-й волны мобилизации не будет
Сегодня, 09:36
Что известно о состоянии журналиста и его жены, раненных при взрыве в Белгороде?
Сегодня, 10:52
Атаки ВСУ продолжаются: в шести районах Белгородской области было неспокойно
Сегодня, 08:44