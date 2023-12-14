Путин проведёт прямую линию и пресс-конференцию

Сегодня, 14 декабря, состоится объединённая пресс-конференция с прямой линией, в ходе которых президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и жителей страны. Приём вопросов стартовал 1 декабря, последние обращения ещё можно оставить — их будут принимать до начала трансляции. Телевизионная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в 12:00 на телеканалах «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир».