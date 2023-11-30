Названа дата прямой линии и большой пресс-конференции Путина

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Через две недели, 14 декабря, президент России Владимир Путин проведёт прямую линию и большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В ходе совмещённого эфира и пресс-конференции президент подведёт итоги года. Такой формат не новый — его уже использовали в 2020 году. Каких-либо ограничений по времени в проведении прямой линии не будет.
Россияне смогут задать Путину интересующие их вопросы — приём стартует уже завтра, 1 декабря. Вопросы ждут в соцсетях, по телефону и на официальном сайте прямой линии.