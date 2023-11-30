Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Владимир Путин

Названа дата прямой линии и большой пресс-конференции Путина

30 ноября 2023, 09:49
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путин проведёт прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря

Вопросы начнут принимать уже 1 декабря. Совмещённый формат мероприятия используется не впервые, напоминает ТАСС.

Через две недели, 14 декабря, президент России Владимир Путин проведёт прямую линию и большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе совмещённого эфира и пресс-конференции президент подведёт итоги года. Такой формат не новый — его уже использовали в 2020 году. Каких-либо ограничений по времени в проведении прямой линии не будет.

Россияне смогут задать Путину интересующие их вопросы — приём стартует уже завтра, 1 декабря. Вопросы ждут в соцсетях, по телефону и на официальном сайте прямой линии.

Президент РФ Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец пригрозил властям обратиться к президенту из-за пропавшей остановки«Не вижу проблем с форматом»: Гладков — о выборах президента в Белгородской областиПогибшего в зоне СВО белгородца наградили орденом Мужества по указу президента
#Владимир Путин#Политика#Россия#Президент#Прямая линия#Пресс-конференция#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде
Сегодня, 12:25
Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»
Сегодня, 11:36
Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца
Сегодня, 11:26
SHAMAN на концерте в Белгороде дал спеть знаменитому мальчику Алёше
Сегодня, 12:28
«Один бы я не справился»: Жданова наградили орденом Мужества в Москве
Сегодня, 09:35
Жизнь после Сергиенко: в белгородских компаниях «Газпрома» утвердили гендиректора
Сегодня, 08:31