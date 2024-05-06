«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Харьковской области на минувшей неделе уничтожили две системы HIMARS. Согласно информации военкора Евгения Поддубного, установки готовились нанести удар по Белгородской области. Подробности Бел.Ру сообщил военный журналист Геннадий Алёхин. По его словам, ранее такое оружие ВСУ на белгородском направлении не применяли.
«Действительно, подобные реактивные системы залпового огня раньше не применялись по территории Белгородского приграничья и всего Белгородского региона. Хотя некоторые блогеры писали о том, что „Хаймарсы“ применялись. Не применялись», — сказал полковник. — «Это система сложная, непростая и, скажем так, серьёзная».
Появились установки возле Белгородской области впервые. Но разведка узнала обо всём заранее.
«Почему противник перебросил эти два комплекса на наше направление? Во-первых, они были переброшены сравнительно недавно — по моей информации. Перебросили их из центральной части Украины, а не с линии фронта и других направлений. Это первое. Второе: наши соответствующие средства и все виды разведки получили оперативную информацию об их переброске в сторону Харьковской области, её северной части. А северная часть Харьковской области непосредственно примыкает к Белгородской области», — поделился Алёхин.
После этого уничтожение установок стало вопросом времени.
Алёхин рассказал, что следили за «Хаймарсами» несколько дней. И небезрезультатно.
«Началась своеобразная предварительная охота. Выслеживали несколько дней. И дроны, и другие средства разведки. Искали во время перемещения этих двух комплексов, — скорее всего, они выскакивали из каких-то замаскированных огневых позиций или из места временной дислокации, которое, естественно, также было вычислено нами. И установки как можно ближе пытались переместиться к белгородскому приграничью, чтобы нанести удары», — сообщает полковник.
В итоге поражение ВС РФ нанесли непосредственно в момент передвижения американских комплексов.
«Во время их перемещения мы нанесли мощный удар двумя системами: это тактическая ракетная система „Искандер“ и реактивная система залпового огня „Торнадо С“. Последняя — наша мощная система, одна из самых современных, какие есть у нас на вооружении. По итогу в хлам разметали эти две пусковые установки „Хаймарса“. Вместе с боекомплектом, какой у них имелся, ликвидирован, естественно, экипаж и технический персонал», — поделился военный журналист.
Каким образом ВСУ планировали нанести удар — узнать уже нельзя. Но можно предположить:
«Какие могли быть удары? Как комплексные, выпустив пакет, так и одиночные. Тут я не могу судить».
Всё это вписывается в рамки той тактики, которую используют ВСУ на белгородском направлении.
«С помощью „Хаймарсов“ ВСУ пытались продолжить такую своеобразную тактику использования именно на нашем направлении реактивных систем залпового огня. Что они только здесь не использовали? И „Вампиры“, и „Ольху“, и старые советские системы „Град“, „Ураган“. Теперь решили сюда добавить ещё „Хаймарсы“. Не получилось», — подытожил полковник.
В то же время «Хаймарсы» уничтожались армией РФ в зоне СВО и раньше.
«Я не скажу, что „Хаймарс“ — „редкий зверь“. Спросите у любого специалиста на фронте. Он скажет, что „Хаймарс“ — это серьёзное оружие. Но это же не первый случай, когда „Хаймарсы“ уничтожаются. Они уничтожались и на других направлениях. Также поражались и их ракеты, когда они вели огонь», — рассказал Алёхин.
Тем не менее оружие это опасное и современное.
«Это оружие современное. И, пожалуй, это одна из самых ключевых систем вооружения, которую украинская армия получила от запада. „Хаймарс“ входит в ту же линейку из наиболее серьёзных систем. Их между прочим, украинцы постоянно просят с 2022 года. В эту же линейку входят ракеты Storm Shadow и ATACMS», — поделился полковник.
Таким образом, уничтожение установок — «безусловный успех».
«Более того, расчёты наших артиллеристов, которые выполнили блестящее эту боевую задачу, представлены к государственным наградам», — заключил Алёхин.