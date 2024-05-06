«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области

В Харьковской области на минувшей неделе уничтожили две системы HIMARS. Согласно информации военкора Евгения Поддубного, установки готовились нанести удар по Белгородской области. Подробности Бел.Ру сообщил военный журналист Геннадий Алёхин. По его словам, ранее такое оружие ВСУ на белгородском направлении не применяли.