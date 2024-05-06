Боец теробороны пострадал под Белгородом во время атаки ВСУ

Напомним, что за сегодняшний день от атак ВСУ пострадали порядка 50 белгородцев. Так, в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона ранения получили более 40 человек, семь человек скончались. Позже из-за другого дрона ранения получил один мужчина.