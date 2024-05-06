Боец теробороны пострадал под Белгородом во время атаки ВСУ

Posted Вчера, 18:28
Published Вчера, 18:28
Modified Вчера, 18:30
Updated Вчера, 18:30
ВСУ ударили по движущемуся по дороге автомобилю в селе Щетиновка Белгородского района с помощью FPV-дрона. В результате атаки осколочные ранения ноги получил участник территориальной самообороны.
Медики скорой помощи отвезли бойца в горбольницу №2 Белгорода. После оказанной помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.
Напомним, что за сегодняшний день от атак ВСУ пострадали порядка 50 белгородцев. Так, в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона ранения получили более 40 человек, семь человек скончались. Позже из-за другого дрона ранения получил один мужчина.
Кроме того, в Шебекино из-за БПЛА пострадала местная жительница, а в селе Никольское погиб один местный житель, восьмилетняя девочка пострадала.