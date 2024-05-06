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Posted Вчера, 18:28

Published Вчера, 18:28

Modified Вчера, 18:30

Updated Вчера, 18:30

Во время атаки ВСУ под Белгородом пострадал участник территориальной самообороны

Боец теробороны пострадал под Белгородом во время атаки ВСУ

6 мая 2024, 18:28
Фото: 1MI

Во время атаки ВСУ под Белгородом пострадал участник территориальной самообороны

Мужчина получил ранения ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ ударили по движущемуся по дороге автомобилю в селе Щетиновка Белгородского района с помощью FPV-дрона. В результате атаки осколочные ранения ноги получил участник территориальной самообороны.

Медики скорой помощи отвезли бойца в горбольницу №2 Белгорода. После оказанной помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, что за сегодняшний день от атак ВСУ пострадали порядка 50 белгородцев. Так, в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона ранения получили более 40 человек, семь человек скончались. Позже из-за другого дрона ранения получил один мужчина.

Кроме того, в Шебекино из-за БПЛА пострадала местная жительница, а в селе Никольское погиб один местный житель, восьмилетняя девочка пострадала.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дрон#Разрушения#Атака ВСУ
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