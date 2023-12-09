Инициативная группа провела первое заседание по выдвижению Путина

Демидов заявил, что победа будет одержана и на фронте, и на избирательных участках. МГЕР будет активно работать в рамках избирательной кампании. Председатель «Молодой Гвардии» пообещал, что ее участники сделают все для того, чтобы обеспечить честность и легитимность выборов, в том числе отстоят результаты, если это понадобится, сообщается на сайте ER.RU.