Инициативная группа провела первое заседание по выдвижению Путина

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
В ходе первого заседания группы секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» задействует в избирательной кампании Путина весь свой ресурс. К этой работе привлекут отделения партии в регионах, общественные приемные, штабы общественной поддержки, волонтеров движения «Молодая Гвардия Единой России». Всего — более трех с половиной миллионов членов партии и ее сторонников, пишет rostovgazeta.ru.
Турчак также рассказал, что «Единая Россия» вместе с Народным фронтом обеспечат необходимые организационные процедуры по выдвижению кандидата — сбор подписей, проведение избирательной кампании и другие.
Андрей Турчак поблагодарил волонтеров, представителей общественных организаций, ученых, спортсменов и других участников первого заседания инициативной группы.
Секретарь генсовета ЕР выразил уверенность, что столь большой, единой команде президента под силу справиться с любыми задачами. Победа Путина на выборах по праву станет победой всей нашей большой единой страны, заключил Турчак.
В ходе заседания руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов пообещал, что к работе штаба Владимира Путина будут привлечены сотни тысяч активистов Народного фронта во всех субъектах Российской Федерации.
«Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом „Всё для Победы!“ мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. И я уверен, они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента России», — сказал Михаил Кузнецов.
Отметим, что в поддержку Путина выступили и деятели культуры. По словам народного артиста России Владимира Машкова, большая часть артистов театра и кино, с которыми он работает, всегда отличались патриотическим настроем.
Владимира Путина Машков назвал настоящим руководителем, уделяющим много внимания всем сферам деятельности государства, включая искусство. Представители творческого мира всегда поддерживали президента. Они будут делать это и в дальнейшем, отметил артист.
Военкор Екатерина Агранович (Катруся) выразила уверенность, что Россия сегодня является страной возможностей. Здесь можно достичь всего, что хочет молодое поколение.
«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много», — сказала Екатерина Агранович.
Председатель волонтерского движения МГЕР Антон Демидов также обратил внимание на авторитет, которым пользуется действующий глава государства среди современной молодежи.
Демидов заявил, что победа будет одержана и на фронте, и на избирательных участках. МГЕР будет активно работать в рамках избирательной кампании. Председатель «Молодой Гвардии» пообещал, что ее участники сделают все для того, чтобы обеспечить честность и легитимность выборов, в том числе отстоят результаты, если это понадобится, сообщается на сайте ER.RU.
В конце встречи Андрей Турчак назвал дату следующего заседания инициативной группы — 16 декабря. Он уточнил, что встреча пройдет в расширенном составе. Владимир Машков выступил с инициативой провести заседание в Зарядье.