Путин включил Гладкова в состав президиума Госсовета

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета. В него включили глав девяти регионов, включая губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Помимо Гладкова, в президиум включили глав Республики Ингушетии, Краснодарского и Красноярского краев, Мурманска, ДНР, Амурской, Кировской, Мурманской и Курганской областей. В то же время из состава исключены главы девяти других российских регионов.
Также в состав Госсовета включили глав четырёх новых регионов.
Напомним, что в декабре Владимир Путин объявил о своём участии в президентских выборах. Голосование состоится в марте 2024 года.