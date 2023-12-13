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Вячеслав Гладков

Путин включил Гладкова в состав президиума Госсовета

13 декабря 2023, 13:53
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Гладков вошёл в состав президиума Госсовета РФ

О включении Вячеслава Гладкова в президиум сказано в опубликованном распоряжении. Помимо губернатора Белгородской области, в состав вошли главы ещё восьми регионов.

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета. В него включили глав девяти регионов, включая губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Помимо Гладкова, в президиум включили глав Республики Ингушетии, Краснодарского и Красноярского краев, Мурманска, ДНР, Амурской, Кировской, Мурманской и Курганской областей. В то же время из состава исключены главы девяти других российских регионов.

Также в состав Госсовета включили глав четырёх новых регионов.

Напомним, что в декабре Владимир Путин объявил о своём участии в президентских выборах. Голосование состоится в марте 2024 года.

Путин объявил об участии в президентских выборах
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#Белгородская область#Владимир Путин#Политика#Госсовет#Президиум#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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