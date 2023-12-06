Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука

В интервью «Ъ» Барщук рассказал, что у него возник спор с «Промсвязьбанком», который в 2016 году приобрел 49% фирмы «Белая птица — Курск» (БП-Курска) — основного производителя мяса бройлеров, принадлежавшей его семье. Бизнесмен также добавил, что условием сделки было его освобождение от обязательств поручителя по кредитной линии Россельхозбанка на 999,45 млн рублей, которая была открыта для ЗАО «Курский агрохолдинг» (предыдущее название — БП-Курск) в 2013 году. Из договора с банком следует, что кредитные средства были выделены под залог оборудования, недвижимости и поручительства компаний «Белой птицы». Барщук утверждает, что стоимость залогов оценивалась в 15 млрд рублей. Банком также был заключён отдельный договор поручительства с Игорем Барщуком.