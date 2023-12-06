Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука

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Published Сегодня, 06:54
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Кто обанкротил «Белую птицу» и чуть не довёл бизнесмена до мели? Почему владения семьи числятся за его отцом? А также по каким причинам у его сына было больше имущества, чем у него самого?
Игорь Барщук родился в 1971 году и первые шесть лет своей жизни провёл в городе Ухта Коми АССР. Перед тем, как Игорю пойти в первый класс, его родители переехали в Старый Оскол и устроились на работу.
С 1990 по 1992 годы Барщук служил в армии в Туркестанском военном округе в ВДВ, в войсках специального назначения.
Сегодня Игорь Барщук — кандидат экономических наук. Он окончил Воронежскую государственную технологическую академию, а затем аспирантуру. В 2005 году Барщук вошёл в программу президентской подготовки управленческих кадров.
Однако в начале 90-х Игорь Барщук был только на старте своего пути. Одно из самых известных предприятий, где работал Барщук, — ЗАО «Белая Птица». Оно было одним из ведущих в сфере АПК, не только в Белгородской области, но и в Черноземье.
Барщук возглавлял холдинг ЗАО «Кочетковъ» (торговая марка «Белая птица») с момента его создания в 2000 году и владел долей в нём. В интервью журналу «Агроинвестор» в 2013 году он рассказал, что компания «Кочетковъ» объединила несколько банкротных птицеводческих предприятий. Партнёром проекта стал «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых. Барщук заявил, что вначале банк финансировал восстановление производства и предоставлял инвестиционные кредиты, а затем стал одним из учредителей холдинга.
А ещё одним из учредителей и основным акционером компании до 2006 года, как рассказал Барщук, был Юрий Клепиков — белгородский инвестор и генеральный директор «Белрегионгаза». В начале 2000-х годов Клепиков пригласил его на должность генерального директора. До этого Барщук работал в Старом Осколе, где возглавлял компанию «Осколнефтеснаб» и занимался коммерческой недвижимостью.
Фирма открыла отделение в Курске в 2012 году, а в 2014 году — в Ростовской области. Само благосостояние агрохолдинга «Белая птица» непосредственно зависело от низкопроцентных кредитов, которые были предоставлены «Промсвязьбанком», как писали «Ведомости». В 2017 году банк попал под санацию, а в конце этого же года один из совладельцев Дмитрий Ананьев покинул Россию.
Далее проблемы начались в Ростовской области, где министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский сообщил, что «Белая птица» продолжает снижать объёмы производства яиц и ведёт переговоры с банками о финансовых проблемах. Для предотвращения образования задолженности по зарплате, компания была вынуждена приостановить свою деятельность.
Следуя информации, полученной от Барщука в интервью «Коммерсанту», основными проблемами в Ростовской области стали ошибки в управлении высшим руководством и плохое состояние активов, которые были приобретены у «Оптифуда».
В 2018 году компания «Белая Птица-Белгород» и АО «Загорье», входящие в агрохолдинг «Белая Птица», информировали белгородскую налоговую службу о принятии решения о ликвидации. Оба юрлица являлись птицефабриками, где «Белая птица-Белгород» занималась производством мяса бройлеров, а «Загорье» — инкубационными яйцами. Согласно данным бухгалтерской отчетности, «Белая птица-Белгород» за 2017 год получила выручку в размере 12,9 млрд рублей и чистую прибыль в размере 825 млн рублей, тогда как «Загорье» имело выручку 2,2 млрд рублей и чистую прибыль 172 млн рублей.
Немного ранее АО «АвтоВАЗБанк» (100% акций принадлежит Банку России) объявило о своём намерении обратиться в суд с заявлением о признании нескольких структур «Белой Птицы», включая ООО «Белая птица-Белгород», банкротами из-за общей задолженности в размере 26 млрд рублей. Также фирма «АльфаСтрой» подала иск о банкротстве АО «Загорье».
На тот момент в самой «Белой птице» сообщали, что группа компаний столкнулась с трудностями, которые мешают выплачивать своевременно займы кредиторам. Эти трудности вызваны, в том числе, непоследовательными действиями ПАО «Промсвязьбанк» и МСП «Факторинг». 415 млн рублей выручки были списаны со счетов компании без согласования, что стало причиной недостатка оборотных средств. Тогда Барщук в интервью «Абирегу» рассказал, что на активы холдинга имеются потенциальные покупатели, включая ГК «Черкизово».
В августе 2019 года Арбитражный суд Белгородской области по иску АО «АвтоВАЗБанк» объявил ООО ХК «Белая Птица» банкротом и открыл конкурсное производство. Общая сумма требований к холдинговой компании составила 6,7 млрд рублей.
Тогда же стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по делу о банкротстве Барщука. Суд утвердил мировое соглашение между Барщуком и одним из его основных кредиторов Александром Топчим.
Согласно условиям соглашения, Барщук обязан был выплатить 13,12 млн рублей в рассрочку до конца 2021 года. Эти платежи должны были осуществляться ежемесячно и варьироваться от 65 до 897,44 тысяч рублей. Ранее суд уже приостанавливал банкротство белгородского предпринимателя, но снова возобновил его по требованию Топчего.
В интервью «Ъ» Барщук рассказал, что у него возник спор с «Промсвязьбанком», который в 2016 году приобрел 49% фирмы «Белая птица — Курск» (БП-Курска) — основного производителя мяса бройлеров, принадлежавшей его семье. Бизнесмен также добавил, что условием сделки было его освобождение от обязательств поручителя по кредитной линии Россельхозбанка на 999,45 млн рублей, которая была открыта для ЗАО «Курский агрохолдинг» (предыдущее название — БП-Курск) в 2013 году. Из договора с банком следует, что кредитные средства были выделены под залог оборудования, недвижимости и поручительства компаний «Белой птицы». Барщук утверждает, что стоимость залогов оценивалась в 15 млрд рублей. Банком также был заключён отдельный договор поручительства с Игорем Барщуком.
В 2016 году между компанией «Инвест-ЛТД», бенефициаром которой является семья Игоря Барщука, и экс-сенатором, а также бывшим акционером «Промсвязьбанка» Виктором Пичуговым было заключено соглашение о продаже 49% акций компании «БП-Курск» за сумму в 500 млн рублей. В этом соглашении было прописано условие об аннулировании личных поручительств Игоря Барщука по кредитной линии, оформленной в Россельхозбанке, в течение трёх месяцев после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Барщук рассматривал требования по договору поручительства как нарушение условий сделки. Также он сообщил Ъ о факте злоупотреблений со стороны компании «СК Актив» и направил заявление в управление внутренних дел Курской области.
В 2022 году в издании «Абирег» появилась информация о возобновлении производства по делу о банкротстве Игоря Барщука Арбитражным судом Белгородской области. Это решение было принято по требованию конкурсного кредитора Александра Топчего, который в феврале обратился в суд с заявлением о расторжении мирового соглашения. Топчий также настаивал на введении процедуры реализации имущества. Общий объём требований на дату заключения мирового соглашения составлял 13,1 млн рублей.
Следует отметить, что Александр Топчий является действующим депутатом Совета Старого Оскола и генеральным директором ОАО «СУМ ЦММ». Согласно данным сайта компании, в период с 2012 по 2016 годы предприятие занималось строительством птицефабрики «Белая Птица — Курск» в Горшечном.
Игорь Барщук сообщил «Абирегу», что причиной расторжения мирового соглашения стал выкуп долга «Белая Птица-Курск, Белая Птица-Белгород» и «Загорье» у «Россельхозбанка» компанией «Черкизово» на сумму 6,5 млрд рублей.
Барщук являлся поручителем по кредитам курской структуры, и поэтому у группы возникли требования. «На данный момент у меня нет возможности удовлетворить все требования. Именно это послужило причиной расторжения соглашения с кредиторами», — добавил Барщук.
Как ранее объяснил предприниматель, все споры с кредиторами полностью разрешены, мировое соглашение между сторонами ратифицировано на взаимовыгодных условиях. Одной из важных причин прекращения банкротства стал отказ арбитражного суда включить в реестр требований кредиторов сумму в размере 779,1 млн рублей, которую «СК Актив» выкупило у «Россельхозбанка» по договорам поручительства за фирму «Белая Птица — Курск». Затем компанию-должника заменили на ЗАО ТД «Веста», и в результате бизнесмен остался единственным поручителем из семи. Барщук утверждал в СМИ, что таким образом «СК Актив» действует в интересах «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых, совладельцев агрохолдинга «Белая Птица», сообщает «Абирег».
Ленинский районный суд Курска поддержал бизнесмена и признал его поручительство недействительным. Со стороны «СК Актив» было установлено злоупотребление и фиктивность сделки.
На сегодняшний день Барщук является председателем совета директоров ЗАО «Боше» в Старом Осколе. ЗАО «Боше» зарегистрировано в 1997 году. Отрасль — аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом. Руководитель — Сергей Воронков. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 90 млн рублей. Информации об учредителях нет, но по открытым данным известно, что в 2007 году Барщуку принадлежало 47% доли в УК предприятия.
Была ещё одна фирма «Боше», которую зарегистрировали в 2002 году также в Старом Осколе. Она занималась деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. Её учредителями в разное время являлся Игорь Барщук, Василий Барщук, Надежда Ахадова и Татьяна Архипова. Однако в 2007 году предприятие прекратило деятельность при преобразовании.
Сегодня у Игоря Барщука в собственности формально нет ни одной компании. А вот его отец, Василий Барщук, является совладельцем 12 фирм, которые находятся в Белгородской и Курской областях, Краснодарском крае, республике Башкортостан и Алтайском крае. Среди них «ЗКО», «Активинвест», «Индустрия развлечений», «Проинвест». Ещё восемь фирм ему принадлежат на 100%. Это позволило занять Барщуку старшему восьмое место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. По итогам 2022 года сумма чистых активов бизнесмена составила 1,3 млрд рублей, чистой прибыли — 370 млн рублей.
А не так давно компания АО «Осколнефтеснаб», которая якобы близка к семье Игоря Барщука, была замешана в деле из-за цен на бензин. Региональное УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудило против АО антимонопольное дело. Подобные дела возбудили в Ростовской области и Ставропольском крае, поскольку компании продавали моторное топливо с нефтебаз якобы по завышенной цене.
Игорь Барщук — фигура для Белгородской области неоднозначная. С одной стороны — яркий предприниматель, который сумел встать на ноги, сменив профессию стропальщика на прибыльный бизнес. Не исключено, что в этом ему помогло бывшее руководство Белгородской области, но, несмотря на это, даже после смены власти, он не только не потерял свой статус, но и остался в бизнесе. С другой стороны история с банкротством одного из самых успешных предприятий региона немного «подмочила» его репутацию. Поэтому пока предприниматель не делает поспешных шагов, приумножая прибыль компаний, которые уже есть в копилке его семьи.