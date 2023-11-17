Владельцы Белгородской области. Владелец «Славянки» Сергей Гусев

Сергей Гусев родился в 1960 году в Воронеже. Обладая высшим образованием в области инженерии и права, а также степенью кандидата экономических наук, он начал свою трудовую деятельность в 1982 году, приступив к работе инженером-механиком на Чебоксарской кондитерской фабрике. Начиная с 1986 года он занимал должность главного инженера на Старооскольской кондитерской фабрике, которая на сегодняшний день функционирует как фабрика «Славянка». С последующей приватизацией в 1994 году Сергея Гусева избрали директором предприятия, а с 2007 года и до настоящего времени он занимает пост председателя совета директоров и директора по развитию производства в ООО «Управляющая компания „Славянка“».