Владельцы Белгородской области. Владелец «Славянки» Сергей Гусев

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сергей Гусев родился в 1960 году в Воронеже. Обладая высшим образованием в области инженерии и права, а также степенью кандидата экономических наук, он начал свою трудовую деятельность в 1982 году, приступив к работе инженером-механиком на Чебоксарской кондитерской фабрике. Начиная с 1986 года он занимал должность главного инженера на Старооскольской кондитерской фабрике, которая на сегодняшний день функционирует как фабрика «Славянка». С последующей приватизацией в 1994 году Сергея Гусева избрали директором предприятия, а с 2007 года и до настоящего времени он занимает пост председателя совета директоров и директора по развитию производства в ООО «Управляющая компания „Славянка“».
С тех пор фабрика значительно выросла и превратилась в группу из более чем 10 компаний. Общая выручка группы превышает 30 млрд рублей. Включая производство полного цикла, комплекс состоит не только из кондитерской фабрики, но и из различных инфраструктурных объектов, связанных с упаковкой, транспортировкой и другими процессами. Более того, благодаря значительному объёму выплачиваемых налогов, кондитерская фабрика служит главным налогоплательщиком в Старооскольском горокруге — 15% налоговых поступлений муниципалитета являются взносами фабрики.
Группу компаний «Славянка» сегодня можно отнести к самым старым предприятиям России, которые входят в топ-50 мирового рейтинга кондитерских компаний. За 10 лет с 2007 по 2017 годы объём выпущенной продукции превысил один миллион тонн. Концерн включает в себя несколько кондитерских фабрик, а также агрокомплекс, мехзавод, компанию, занимающуюся производством тары, а также дома отдыха, торговый центр и отель.
Главным секретом успеха «Славянки» стал своевременный отказ от использования советского наследия, активное развитие и продвижение новых продуктов. Как вспоминает Сергей Гусев: «С нашим старым ассортиментом было сложно выделиться на рынке», цитирует Forbes.
Фабрика была построена в 1932 году и после приватизации продолжала выпускать известные советские марки, такие как «Золотой ключик, Птичье молоко, Барбарис, Ласточка, Каракум». Однако любая другая провинциальная фабрика предлагала то же самое.
В 1997 году Гусев нашёл американскую компанию, которая занималась торговлей сырьём (наименование данной фирмы не раскрывается). Благодаря партнерству с американцами, которые стали поставщиками и кредиторами для «Славянки», были приобретены новые производственные линии. Это стало новым витком в развитии предприятия и способствовало его росту и укреплению на рынке.
Фабрика последовательно расширяла свой ассортимент, производя плиточный шоколад, вафельные торты и печенье. К 2002 году объём продаж сладостей увеличился до 14 000 тонн, что втрое превышало предшествующие показатели до проведения модернизации. В свете жёсткой конкуренции Сергей Гусев понял необходимость разработки продуктов, которых не существовало на рынке.
Первым брендом компании «Славянка» стала линейка продуктов «Чудо» — это вафельные трубочки, покрытые шоколадом с различными начинками. При этом возникли разногласия с компанией «Вимм-Билль-Данн», которая выпускала йогурты и молочные десерты под названием «Чудо», но спор был прекращён мировыым соглашением.
Без развития сбытовой сети расширение производства было лишено смысла, и представители компании «Славянка» отправились по всем регионам, чтобы установить контакты с дистрибьюторами. За десять лет фабрика сумела завоевать около 300 оптовых партнёров по всей стране и разработала собственную систему мониторинга рынка.
Идеи, полученные от розничных продавцов, применялись при разработке новых конфет. Например, так был создан продукт «Лёвушка» — один из основных товаров компании «Славянка». Изначально он был цитрусовой глазурью в шоколаде. Продажи шли плохо, как передаёт Forbes.
Маркетологи выяснили, что потребители не восприняли его как что-то новое, так как он напоминал старые конфеты, такие как «Ласточка». Затем технологи попытались разработать рецепт в стиле мармелада — на рынке было заметно увеличение спроса на такие продукты. В результате «Лёвушка» превратился в сливочное желе с мягкой карамелью внутри. Ни один из конкурентов не делал ничего, что было хотя бы отдалённо похоже на это.
В начале 2015 года компания «Славянка» расширила свой бизнес, приобретя российскую дочернюю компанию Orkla Brands. Норвежская компания Orkla решила продать свои активы в России из-за недостаточной прибыльности и доли на рынке, сообщал ТАСС. Ранее Orkla Brands владела четырьмя кондитерскими фабриками в Ленинградской области, Екатеринбурге и Ульяновске, а также брендами «Сладко, Пекарь» и «Фабрика им. Крупской».
Спустя три года руководитель компании «Славянка» Сергей Гусев получил внушительные доходы — более 2,8 млрд рублей за год. Сам Гусев, несмотря на своё быстрое обогащение, не придавал этому большого значения. «Простой метод: что-то покупаешь, что-то продаёшь», — отметил Гусев в комментарии для газеты «Ъ-Черноземье». Однако подробности на эту тему он отказался раскрывать.
Стоит отметить, что статус депутата предполагает определённую открытость в вопросах личного обогащения. Представители законодательных органов не могут скрывать от общественности то, что обычные предприниматели могут.
Примечательно, что по итогам 2017 года личные доходы депутата сократились до «незначительных» 30,5 млн рублей. Но даже с такой суммой доходов Гусев всё равно остался одним из самых богатых депутатов Белгородской областной Думы.
Фабрика «Славянка» является одним из ведущих производителей в Старом Осколе. Однако деятельность холдинга Гусева связана с определёнными негативными последствиями. Например, загрязнением местных водоёмов неочищенными отходами от кондитерской фабрики. Об этом сообщает сетевое издание «RuNews24.ru». В материале автора Дмитрия Виноградова указано, что в контексте загрязнения водоёмов можно установить связь с Сергеем Гераймовичем, бывшим директором местного водоканала. Ранее он работал на «Славянке» в течение двух лет. По информации источника, его дочь по-прежнему работает там, и, скорее всего, не на должности упаковщицы.
В 2022 году кондитерское объединение «Славянка» проинформировало розничные сети о временной приостановке доставки кондитерских изделий с 1 марта из-за «текущей обстановки». Глава совета директоров ГК «Славянка» Гусев пояснил «Ъ», что приостановка отгрузки имеет временный характер и продлится всего несколько дней.
Бизнесмен отметил, что остановка необходима для оценки роста себестоимости и возможного пересмотра цен для покрытия убытков. Согласно словам предпринимателя, около 70% сырья и материалов в кондитерской отрасли являются импортными, и поставщики компании массово пересматривают свои цены, а в некоторых случаях даже приостанавливают доставку.
В итоге за 2022 год чистый убыток основного юрлица белгородской кондитерской фабрики «Славянка» АО «КФ „Славянка“ достиг 656,3 млн рублей. В 2021 году прибыль юрлица составила 130,1 млн рублей, что на самом деле намного меньше, чем в предыдущем году — 2,2 млрд рублей. Однако выручка компании в 2022 году значительно увеличилась — с 389 млн до 554,8 млн рублей. Здесь стоит отметить, что в 2020 году компания также показывала высокие результаты по выручке, которая составила 1,03 млрд рублей.
«Славянка» является большим холдингом, который на сегодня насчитывает более 20 предприятий. Разумеется, чтобы управлять подобным механизмом, необходимы вспомогательные структуры и организации. Однако стоит ли настолько разветвлять владения? Начнём с верхушки.
«УК „Славянка“ управляет другими предприятиями холдинга. По данным ЕГРЮЛ, фирму в 2007 году учредили Валентина Чмель, Ольга Коптева и Мария Певко, которые больше не светились в бизнес-сообществе. Подконтрольные фирмы УК прямо или опосредованно, как указано в аналитической системе „СПАРК-Интерфакс“, принадлежат Сергею Гусеву и его сыну Дмитрию, или же компаниям, которые входят в холдинг. При этом в качестве учредителей ряда предприятий можно встретить Веру Гусеву и Марину Гусеву.
К примеру, организация «ГПК» принадлежит Сергею Гусеву, Дмитрию Гусеву и Зинаиде Гусевой. Некоторое время учредителем этой организации являлся Аркадий Гусев, вероятно, отец Сергея Гусева.
А, например, бенефициарами фирмы «СОМЗ» являются Вера Гусева и компания «Петергоф», хотя изначально в качестве учредителя единолично выступила «Славянка Плюс». При этом, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фактором риска является отсутствие у предприятия собственного капитала.
В составе холдинга есть и такие фирмы, которые насчитывают по одному человеку, включая управляющего. К примеру, организация «Петергоф». Её уставный капитал — 100 тысяч рублей. По состоянию на конец 2022 года в организации значится один сотрудник. Головная компания — АО «Гофропак-Славянка», учредителями которой являются Сергей Гусев и Дмитрий Гусев.
Стоит отметить, что в разное время бенефициарами компании «Петергоф» являлись: норвежская «Оркла Брендс» (2014 год), «Гунард Энтерпрайзис Лимитед» с Британских Виргинских островов (2010 год), норвежская «Оркла Фудс Си-Ай-Эс АС» и сразу два предприятия с Кипра: «Дэйтедот Текнолоджи Лимитед» (дважды, в 2007 и 2010 году), «Вербкей Инвестментс Лимитед» (2009 год).
В свою очередь «Славянка-Люкс» и «Петергоф» учредили фирму «Петербургский шоколад» с единственным сотрудником. Руководитель — Евгений Согуляк.
Стоит отметить, что управляющий УК «Славянка» Евгений Согуляк занимает важную роль в Старом Осколе. Он ранее был председателем совета депутатов Старооскольского горокруга. А ещё Евгений Иванович является неотъемлемым членом партии Гусева. В дополнение к своей депутатской работе, Согуляк также управляет несколькими организациями, входящими в холдинг «Славянка».
Среди этих организаций находятся «УК „Славянка“, „Петергоф“ и „Петербургский шоколад“, а также „Кондитерское объединение „Славянка“ и „Екаленд“. Последнее предприятие из этого перечня не имеет сотрудников, но имеет уставный капитал в размере 250 млн рублей. Учредителем „Екаленда“ является та же компания „Славянка-Люкс“.
Всего Сергей Гусев является руководителем одной фирмы, совладельцем 11 и бенефициаром одной. А его сын Дмитрий имеет доли в 11 организациях. Зачем создавать такую огромную корпоративную сеть, половина из которой существует только на бумаге?
В итоге благодаря многочисленным годам активной деятельности и значительным финансовым достижениям, Гусев и его семья крепко стоят на ногах. Несмотря на случайные финансовые убытки, его предприятия демонстрируют существенную рентабельность и остаются независимыми от изменений в руководстве региона и сложного государственного заказа. Следовательно, Гусев наслаждается свободой действий и не подвержен чьим-либо прихотям.