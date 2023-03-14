Гусевы перераспределили доли в «Доме торговли ‘’Славянка’’»

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Дом торговли ‘’Славянка’’» зарегистрирована в Старом Осколе с 2013 года. Отрасль — розничная торговля кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах. Управляющая компания — «УК Славянка», а бенефициар — Дмитрий Гусев. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы превысила 23 млн рублей, а выручка от продажи составила 284 млн рублей.
С 10 марта «Дом торговли ‘’Славянка’’» принадлежит Дмитрию Гусеву (99% доли в УК) и Сергею Гусеву (1% доли в УК). А с 2013 по 2017 год компания числилась за кондитерской фабрикой «Славянка».
В аренде у фирмы «Дом торговли ‘’Славянка’’» нежилое здание в Старом Осколе 2004 года постройки. Площадь — 14 733,8 кв. м.
Напомним, ранее стало известно, что УК «Славянка» впервые за четыре года отчиталась о прибыли в 13 млн рублей.