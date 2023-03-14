Гусевы перераспределили доли в «Доме торговли ‘’Славянка’’»

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Дом торговли ‘’Славянка’’» зарегистрирована в Старом Осколе с 2013 года. Отрасль — розничная торговля кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах. Управляющая компания — «УК Славянка», а бенефициар — Дмитрий Гусев. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы превысила 23 млн рублей, а выручка от продажи составила 284 млн рублей.