Кто-то заработал, а кто-то потерял: каким был 2022 год для белгородских олигархов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Традиционно первое место в рейтинге белгородских миллиардеров занимает депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов. Позиция у предпринимателя всё ещё лидирующая, хотя сумма чистой прибыли по итогам 2022 года — 1,9 млрд рублей, что почти в 10 раз меньше, чем годом ранее. Но выручка всё ещё остаётся на высочайшем уровне — 69 млрд рублей.
В этом году случилась интересная рокировка: ранее занимавший второе место Сергей Гусев занял шестое, а оказавшийся по итогам 2021-го на 20-м месте его сын Дмитрий Гусев — «скакнул» сразу на второе. Бизнесмен и совладелец конфетной фабрики «Славянка» показал в 2022 году действительно «сладкий» результат: 14 млрд рублей чистой выручки и 1,1 млрд чистых активов.
Оказавшийся неожиданным фигурантом в прошлом году Виталий Лушников в этот раз только укрепился и с четвёртого места поднялся на третье. О нём мало что известно, кроме того, что он весьма богат: чистая выручка в размере 4 млрд рублей и сумма чистых активов в 5,6 млрд рублей.
Вадим Клет второй год подряд занимает пятое место: депутат Белгородской областной думы — владелец 28 компаний, связанных со строительством. По итогам 2022 года сумма чистых активов бизнесмена достигла 3 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 768 млн рублей.
Слегка сдала позиции верная соратница Зотова Лариса Ковалёва: в этот раз она не вошла в пятёрку самых богатых, хотя в прошлом году занимала в аналогичном рейтинге третье место. По итогам 2022 года сумма активов совладелицы и директора ряда активов Зотова достигла 3,2 млрд рублей, а сумма выручки — 5,8 млрд рублей.
«Вылетел» из первой десятки Дмитрий Палиенко. В прошлом году бизнесмен занял восьмое место, в этом — уже одиннадцатое. Там он оказался с 3,3 мдрд рублей выручки и 1 млрд чистых активов.
Не оказалось в первой десятке и Андрея Балашова: второй учредитель «Белгородского консервного комбината» завершил 2022 год с суммой чистых активов на 1,2 млрд рублей, выручкой в 5,4 млрд рублей и чистой прибылью в 23 млн рублей, после чего занял в рейтинге только 31-е место.
Продолжил «раскачиваться» на финансовых качелях и Геннадий Бобрицкий: в 2021 году он поднялся с низа на 16-е место, а в 2022 опустился обратно во вторую половину топа.
Удачным год вышел для Виктора Скляренко: бизнесмен почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличил свои активы — до 641 млн рублей. Вместе с выручкой на 4 млрд рублей поднялся и в рейтинге: в 2022 году бизнесмен занял лишь 64-ю строку, а в 2023-м — уже девятую.
Слегка «подрос» и Мадат Дарчинян: отчитался о выручке в 2 млрд рублей и о прибыли в 288 млн рублей. Учитывая то, что дорожное полотно в регионе перекладывают довольно часто, его связанные с ремонтом дорог компании позволили подняться с тринадцатого места на десятое.
Избавился от гири на ноге в виде убытков на 39 млн рублей Сергей Юдин. Так, в прошлом году бизнесмен сильно «просел» из-за финансовых проблем — на 71-е место. В этот же раз Юдин «отбился» и поднялся на 15-ю позицию, отчитавшись о выручке в 6 млрд и о чистой прибыли в 80 млн рублей.
Лихо вырвался вперёд и Сергей Сиротенко. Владелец двух и совладелец трёх компаний сильно поднялся по сравнению с прошлым топ-100 — с 66-го на 16-е место. По итогам 2022 года чистые активы Сиротенко составили 591 млн рублей, выручка — 3,7 млрд рублей.
Слегка опустилась в топе ниже Ирина Сотникова. Бизнесвумен попадает в топ богатых не в первый раз: в прошлом году госпожа Сотникова заняла 77-е место, в позапрошлом — 44-е. Владеет четвертью «Пчёлки», предприятием племянника экс-мэра Белгорода Потрясаева. Закончила 2022 год с выручкой в 1,6 млрд рублей и чистыми активами на 297 млн рублей.
Не оказалось в топе Вячеслава Кратько. Дело в том, что предприниматель скончался. До этого бизнесмен регулярно попадал в топы богатых. В 2022 году он даже занял 9-е место, оказавшись в первой десятке.