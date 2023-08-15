Кто-то заработал, а кто-то потерял: каким был 2022 год для белгородских олигархов

Оказавшийся неожиданным фигурантом в прошлом году Виталий Лушников в этот раз только укрепился и с четвёртого места поднялся на третье. О нём мало что известно, кроме того, что он весьма богат: чистая выручка в размере 4 млрд рублей и сумма чистых активов в 5,6 млрд рублей.