Долги банкротов и суд УКС с подрядчиком по ковид-центру: арбитражные дела февраля

Фирма «СМП» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению капстроительства администрации Корочанского района и попросила взыскать задолженность по муниципальному контракту и стоимость дополнительных работ в размере 76,6 млн рублей. В начале февраля суд оставил иск без движения и предложил исправить все недочёты до 13 марта. Однако ещё до принятия иска от фирмы «СМП» поступило заявление о возвращении заявления. Суд просьбу удовлетворил.