Долги банкротов и суд УКС с подрядчиком по ковид-центру: арбитражные дела февраля

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Компания «Автострада» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Дорстрой31» и попросила взыскать задолженность по ряду договоров, неустойку, а также проценты за неправомерное удержание денежных средств. Общая сумма требований составила 81 млн рублей. Суд иск принял и выделил ряд требований в отдельные производства. Собеседование состоится 20 марта.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Автострада» работает в Белгороде с 2014 года и занимается строительством автодорог и автомагистралей. Руководитель — Андрей Фарафонов. По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 14,8 млн рублей.
Компания «Дорстрой31» зарегистрирована в Белгороде в 2017 году. Отрасль — строительство автодорог и автомагистралей. Руководитель — Сергей Меликов, а бенефициар — Виктория Воронкина. В 2021 году фирма отчиталась о чистой прибыли в размере 1,4 млн рублей.
Фирма «СМП» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению капстроительства администрации Корочанского района и попросила взыскать задолженность по муниципальному контракту и стоимость дополнительных работ в размере 76,6 млн рублей. В начале февраля суд оставил иск без движения и предложил исправить все недочёты до 13 марта. Однако ещё до принятия иска от фирмы «СМП» поступило заявление о возвращении заявления. Суд просьбу удовлетворил.
Справка. Компания «Строительно-монтажное предприятие» работает в Белгороде с 2015 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Алексей Свиродов, а бенефициар — Ибрагимов Хабиб Рауф Оглы. Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 942 тысячи рублей.
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «ИнжТехСервис». Она попросила взыскать с фирмы «Автоспецстрой» 63 млн рублей. Заявление было подано 21 февраля. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции. Подробностей в картотеке дел нет.
Справка. Компания «ИнжТехСервис» зарегистрирована в Москве в 2015 году. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Егор Медников, а бенефициар — Камиль Хальметов. В апреле 2022 года юрлицо признали банкротом.
Фирма «Автоспецстрой» работает в Белгороде с 2019 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Алексей Авдеев. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 14,7 млн рублей.
Предприятие «Бетон Сервис» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и попросило взыскать задолженность по договору подряда в размере 36 млн рублей и неустойку в размере 539 тысяч рублей. Суд иск принял, возбудил производство по делу. Стороны вызвали на собеседование на 13 марта.
Справка. Предприятие «Бетон Сервис» зарегистрировано в Краснояружском районе с 2010 года. Отрасль — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Сополев. За 2021 год чистая прибыль компании превысила 4 млн рублей.
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» работает в Краснояружском районе с 2007 года. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур. Руководитель — Николай Яковенко. Чистая прибыль по итогам 2021 года — 3,4 млрд рублей.
УКС Белгородской области обратилось в суд с иском к компании «ПроектСтройКомплекс». Ведомство попросило взыскать пени за просрочку исполнения обязательств по строительно-монтажным и пусконаладочным работам во время строительства инфекционного центра в Старом Осколе. Сумма иска составила 42,4 млн рублей. Суд заявление принял. Стороны встретятся на собеседовании 23 марта.
Справка. Компания «ПроектСтройКомплекс» зарегистрирована в Уфе в 2007 году. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Константин Афанасьев. По итогам 2021 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 12 млн рублей.
22 февраля Арбитражный суд Белгородской области начал рассматривать сразу три дела, которые касаются банкротства. В первом должником выступила компания «Строймонтажзаказчик». Сумма требований достигла 48,5 млн рублей. Во втором должником оказалась фирма «Транспортно-экспедиционная компания Белгорода» (сумма требований — 47,7 млн рублей), а по третьему делу должником проходит компания «Проектно-строительное объединение „Атлант“» (сумма требований — 72 млн рублей). Все три дела рассматриваются в суде первой инстанции, поэтому никаких подробностей пока нет.
Справка. Компания «Строймонтажзаказчик» работает в Белгороде с 2017 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Николай Скирденко, а бенефициар — Александр Водопьянов.
Фирма «Транспортно-экспедиционная компания Белгорода» зарегистрирована в Белгородском районе. Отрасль — вспомогательная деятельность, связанная с перевозками. Руководитель и бенефициар — Артём Худобин. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 170 тысяч рублей.
Компания «Проектно-строительное объединение „Атлант“» работает в Белгороде с 2016 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Николай Косяченко.
Компания «БФС» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «БКХП» о взыскании неосновательного обогащения в размере 208 млн рублей. Это сумма исполненного по мнимой сделке договора поставки. Суд иск принял. Собеседование состоится 13 марта.
Справка. Компания «БФС» работает в Белгороде с 2017 года и занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами. В апреле 2022 года юрлицо признали банкротом. Конкурсный управляющий — Сергей Рыбин. В 2020 году чистая прибыль компании составила 573 млн рублей.
АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» зарегистрировано в Белгороде в 1992 году. Отрасль — производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах. Руководитель — Максим Лапкин. По итогам 2021 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 7 млн рублей.
Предприятие «Белконструкция» в лице конкурсного управляющего Ивана Гусева обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Данилу Спичаку. Заявление касается истребования из незаконного владения имущества в Белгороде на ул. Студенческая, 30. Речь идёт о земельных участках и нежилых зданиях.
Одновременно с заявлением истец заявил о необходимости обеспечения иска и попросил принять обеспечительные меры в виде запрета Росреестра по Белгородской области совершать любые регистрационные действия в отношении объектов. Суд заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворил.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Справка. Предприятие «Белконструкция» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Иван Гусев, а бенефициар — Александр Житихин. В 2020 году юрлицо признали банкротом.
Данил Спичак является владельцем компании из Курска «Регионстрой-Курск» и фирмы «Ремстройторг» из Белгородского района. Также он директор компании «Мастерская цвета» (Белгород) и гендиректор предприятия «Стройдисконт-Курск».