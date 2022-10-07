Хозяин фабрики «Славянка» Сергей Гусев: источники дохода владельца «сладкого» бизнеса

Сергей Гусев — председатель совета директоров белгородской ГК «Славянка» и депутат Белгородской облдумы. По декларации в собственности у Гусева находится 35 объектов недвижимости.
Кроме «сладкого» бизнеса, олигарху принадлежит агропредприятие «Потудань», фирма «Грант», которая занимается деятельностью в области права и бухучёта, и предприятие «ДТС» по розничной торговле кондитерскими изделиями.
Также Гусев владеет организацией из Воронежа «Система», которая занимается оптовой неспециализированной торговлей, и белгородской фирмой «Спектр», основной вид деятельности которой — разработка компьютерного программного обеспечения.
По итогам 2021 года общая чистая выручка предприятий бизнесмена составила 22,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 928 млн рублей. Столь немалые суммы позволили компании в 2020 году открыть три счёта в банке Швейцарии. Правда из-за этого теперь она судится с налоговой, поэтому какие финансовые показатели будут у Гусева в следующей году, сложно предположить.