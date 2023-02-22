Белгородская УК «Славянка» впервые за четыре года отчиталась о прибыли

ООО «УК „Славянка“» сообщила о 13 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2022 году. До этого три года подряд компания отчитывалась исключительно об убытках: в 2021 году «Славянка» потеряла 21 млн рублей, в 2020 — 2,8 млн рублей, а в 2019 — 4,4 млн рублей.