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Белгородская УК «Славянка» впервые за четыре года отчиталась о прибыли

22 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
Зарегистрированная в Старом Осколе УК «Славянка» отчиталась о прибыли в 13 млн рублей: впервые с 2019 года компания вышла в плюс.

ООО «УК „Славянка“» сообщила о 13 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2022 году. До этого три года подряд компания отчитывалась исключительно об убытках: в 2021 году «Славянка» потеряла 21 млн рублей, в 2020 — 2,8 млн рублей, а в 2019 — 4,4 млн рублей.

УК «Славянка» зарегистрирована в 2007 году. Компания руководит торговым домом ООО «Дом торговли „Славянка“». Основной вид деятельности последнего — розничная торговля кондитерскими изделиями, в том числе шоколадом, в специализированных магазинах. Учредителями торгового дома являются депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев и его сын Дмитрий Гусев.

Отметим, что Сергей Гусев вошёл в топ влиятельных людей региона. Кроме того, в 2021 году белгородец занял десятую строчку рейтинга Forbes доходов госслужащих с бюджетом в 2,2 млрд рублей. Подробнее о нём и о других влиятельных — в материале «Бел.Ру».

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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#Артем Черненко#Славянка#Конфеты#Доход#Убытки#Прибыль#Общество#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Сергей гусев#Старый Оскол
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