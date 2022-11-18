На базе обанкротившейся «Белой птицы» откроется новое АО «Ресурс-Белгород»

На месте «Белой птицы-Белгород» откроется новое АО «Ресурс-Белгород». Юрлицо откроется на улице Производственной в областном центре. Кредиторы утвердили замещение активов на сумму в 4,8 млрд рублей.
Как пишет издание, кредиторам ООО «Белая птица-Белгород» удалось договориться о замещении активов банкротящейся компании. На базе компании откроется АО «Ресурс-Белгород». Ранее новым инвестором белгородских площадок предприятия стал «Ресурс», принадлежащий Виктору Наурузову.
Устав АО утвердили в редакции кредитора ООО «Ставропольский бройлер». Гендиректором стал Роман Калинин, а совет директоров избирать не стали.
В мае конкурсное производство в «Белой птице-Белгород» продлили на полгода. Его ввели ещё в 2018 году и неоднократно продлевали. Также ранее сообщалось, что «Ставропольский бройлер» арендовал активы банкротящейся компании.