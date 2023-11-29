У торгующей бензином в Белгородской области компании Барщука сменился руководитель

Главный и единственный бенефициар общества — Василий Барщук. О предпринимателе известно не так много: бизнесмен долгое время находился в тени, пока в этом году не попал на восьмое место в топе самых богатых людей Белгородской области. Вероятно, является отцом Игоря Васильевича Барщука, депутата Белгородской областной думы, председателя совета директоров ЗАО «Боше» в Старом Осколе и ещё одного потенциального топ-богача.