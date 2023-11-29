У торгующей бензином в Белгородской области компании Барщука сменился руководитель

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Компания «ОптНефтеПродукт» зарегистрирована в Старом Осколе с 27 июня 2023 года. С того дня по 22 ноября фирмой управляла Ольга Котенева. Теперь же у предприятия новый гендиректор — Наталья Краснорудская.
Компания работает в отрасли оптовой торговли твёрдым, жидким и газообразным топливом. Так как фирма ещё относительно «молодая», отчитаться о доходах она не успела: известно лишь, что её уставной капитал — 10 тыс. рублей.
Главный и единственный бенефициар общества — Василий Барщук. О предпринимателе известно не так много: бизнесмен долгое время находился в тени, пока в этом году не попал на восьмое место в топе самых богатых людей Белгородской области. Вероятно, является отцом Игоря Васильевича Барщука, депутата Белгородской областной думы, председателя совета директоров ЗАО «Боше» в Старом Осколе и ещё одного потенциального топ-богача.
Василий Барщук по документам ЕГРЮЛ за 2016 год также является одним из учредителей «Осколнефтеснаб». Эта фирма и ещё четыре другие российские компании реализовывали бензин с нефтебаз по завышенному ценнику, считают антимонопольщики.