Владельцы Белгородской области. Расцвет и арест Геннадия Бобрицкого

Примечательно, что Бобрицкий активно распродавал всё, что нажил непосильным трудом, не только в сфере рынка мяса птицы. Так, в феврале 2020 года предприниматель продал ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». Это крупное предприятие машиностроения с чистой прибылью за 2018 год в 1,7 млрд рублей. Теперь предприятие принадлежит нижегородскому АО «Выксунский металлургический завод», которое в свою очередь входит в структуру московского АО «ОМК» Анатолия Седых.