Владельцы Белгородской области. Расцвет и арест Геннадия Бобрицкого

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Геннадий Бобрицкий родом из Корочи. Он являлся одним из важных людей в вертикали власти экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. За 14 лет Бобрицкий сумел пройти путь от руководителя Белгородского сельского потребительского общества до зампредседателя областного правительства, где он занимался инвестициями, ресурсным обеспечением и торговлей.
В настоящее время в регионе и за его пределами Бобрицкий известен как руководитель одного из самых крупных производителей мяса птицы в России ГК «Приосколье».
В попытках выйти на международный рынок в 2009 году ЗАО «Приосколье» попыталось договориться о поставках курятины с российским подразделением транснациональной корпорации McDonald's. Но попытка не увенчалась успехом, поскольку McDonald's, как рассуждал Бобрицкий, принял решение не разрывать отношений со своими стабильными и проверенными поставщиками из-за демпинга цен со стороны последних.
Тогда же, расширяя пределы своих владений, Бобрицкий выкупил чуть более четверти акций Белгородского хладокомбината Георгия Бузиашвили.
Как тогда сообщил газете «Коммерсантъ» сам бизнесмен, ему были интересны складские помещения завода, которые он хотел использовать для хранения птицы. Также предпринимателя интересовала возможность использования логистических наработок предприятия, которое на рефрижераторах возит мороженое более чем в 40 регионов России.
Бобрицкий также, вероятно, принял участие в многомиллиардной реконструкции белгородского аэропорта. Он заявлял о намерениях поучаствовать в проекте, но в итоге эмиссионные бумаги выпустили по закрытой подписке — участники не разглашались. В итоге воздушные ворота стали собственностью всем известного Владимира Зотова, который, в свою очередь, продал фирму организации с головной компанией на Кипре.
Один из самых крупных производителей мяса птицы в России ГК «Приосколье» появилась на месте обанкротившейся птицефабрики в Новооскольском горокруге в 2003 году не без помощи экс-главы региона, а по совместительству «тестя», Евгения Савченко.
Спустя год после начала работы предприятие получило финансирование по линии Центрально-Черноземного банка Сбербанка. Ещё через год после работы инкубатора и запуска завода по убою и переработке птицы появился птицекомплекс «Приосколье».
Основные активы компании сосредоточены на территории Белгородской области. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», на сегодняшний день АО «Приосколье» принадлежит пять фирм за пределами Белгородской области: «Приосколье-К», «Приосколье-Кострома», «Приосколье-Воронеж», «Приосколье-Юг» и «Приосколье-Урал».
36,67% доли в УК АО «Приосколье» принадлежит Геннадию Бобрицкому. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 2,5 млрд рублей.
Что касается фирмы «УК ‘’Приосколье’’», 75% доли является собственностью Геннадия Бобрицкого, 15% — Александра Соловьева и 10% — Натальи Соловьевой, бывшего председателя Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка и его дочери. Генеральный директор — Наталья Коломыцева. С 2013 года до февраля 2023 года этот пост занимал сам Бобрицкий.
Несмотря на успехи предприятий, непосредственно перед уходом экс-губернатора с высокого поста Бобрицкий начал избавляться от своих активов. Так, в 2018 году организация «Бройлер Инвест», которая входит в группу «Черкизово», подала в Федеральную антимонопольную службу РФ ходатайство о приобретении «основных производственных средств» белгородского АО «Краснояружский бройлер», подконтрольного ЗАО «Приосколье».
Тогда Бобрицкий объяснил, что речь шла о «частичной продаже имущества, а не о продаже самой компании». Предприниматель добавил, что реализация имущества связана, в свою очередь, пишет «Абирег». Попросту говоря, речь шла о продаже имущества, которое не связано с содержанием новой породы птиц для расчётов с немецкими партнёрами.
В итоге московская агрокомпания выкупила у Бобрицкого это предприятие.
Тогда же ГК «Приосколье» продала московскому агрохолдингу свои последние активы за пределами Белгородской области. Речь идёт об АО «Алтайский бройлер». По оценкам экспертов, стоимость предприятия стартовала от 1,5 до 4 млрд рублей. В некоторых источниках сумма доходила до 10 млрд рублей. Примечательно, что ранее холдинг продал группе «Ресурс» «Инжавинскую птицефабрику» в Тамбовской области.
Спустя год в медиапространстве появилась информация, что «Черкизово» покупает у «Приосколья» весь пакет акций компании «Ровеньский бройлер». Через несколько месяцев данные подтвердились.
Примечательно, что Бобрицкий активно распродавал всё, что нажил непосильным трудом, не только в сфере рынка мяса птицы. Так, в феврале 2020 года предприниматель продал ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». Это крупное предприятие машиностроения с чистой прибылью за 2018 год в 1,7 млрд рублей. Теперь предприятие принадлежит нижегородскому АО «Выксунский металлургический завод», которое в свою очередь входит в структуру московского АО «ОМК» Анатолия Седых.
До продажи завод принадлежал Геннадию Бобрицкому (60%), Татьяне Тебекиной (20%), Дмитрию и Михаилу Тебекиным (по 10%). Тогда Бобрицкий не стал раскрывать деталей сделки, но выразил уверенность, что на работниках предприятия смена собственника не скажется.
Комментируя ситуацию, экс-вице-губернатор области Олег Абрамов рассказал, что областные власти не были инициаторами продажи предприятия, а это был «естественный рыночный процесс».
По подсчётам экспертов, стоимость сделки составила от 6,5 до 7,5 млрд рублей. При этом слияние «Белэнергомаша» с крупным игроком они посчитали «неизбежным сценарием», объясняя, что для бывших владельцев его развитие «было бы достаточно сложным».
Примечательно, что «Белэнергомаш» — это не первое предприятие, которое связывает Тебекиных и Бобрицкого. К примеру, в 2013 году произошла скандальная история с продажей рынка «Юбилейный» в Старом Осколе. По информации издания «Коммерсант», рынок реализовали на электронных торгах.
На участие в аукционе поступили две заявки. Первая от фирмы «Управляющая компания „Приосколье“», а вторая — от её гендиректора Геннадия Бобрицкого как физлица.
Бизнесмена признали победителем. Стоимость сделки составила 205,4 млн рублей. После этого, как сообщает источник, Бобрицкий «на основании договора дарения от 17 июня» передал в собственность Татьяны Тебекиной по ½ доли во всех объектах недвижимости рынка. Прокурор попытался через суд признать продажу недействительной, но Старооскольский городской суд иск отклонил.
С 1990 года был у Бобрицкого даже собственный банк. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 марта 2018 года банк занимал 500-е место в банковской системе РФ. Но перед уходом Евгения Савченко с поста главы региона руководство банка решило прекратить деятельность кредитной организации.
По итогам всех трансформаций во владении Бобрицкого из около 50 компаний в 2020 году на сегодняшний день осталось шесть. Среди крупных агрохолдинг «Авида» (20% доли в УК) и АО «Свекловичное» (29% доли в УК).
После ухода Савченко с должности руководителя региона эксперты отмечали, что, возможно, бизнесмен продаст все активы и уедет за границу. Но сбылись бы прогнозы, пока узнать не получится.
2 июня текущего года Бобрицкого и его давнего друга бизнесмена Владимира Тебекина заключили под стражу. Их подозревают в совершении серии экономических преступлений.
На следующий день, 3 июня, Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия и заключил бизнесменов под стражу.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Очевидно, что покровительство Савченко больше не распространяется на его группу влияния (куда входили и Тебекин, и Бобрицкий), которая руководила регионом на протяжении 27 лет.
Что касается Бобрицкого, поскольку его делом занимаются федеральные органы и находится он в московском СИЗО, он может повторить путь братьев Фуглаевых, при этом число томов в уголовном деле может быть даже большим. Но об этом судить ещё рано. Ведь подробной информации о возможных преступлениях ответственные ведомства пока не раскрывают.