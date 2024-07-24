Спецпроект

Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука

Журналисты Бел.Ру подготовили очередной материал в рамках проекта «Владельцы Белгородской области». В этот раз мы расскажем о депутате и предпринимателе Игоре Барщуке.