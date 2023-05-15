Владельцы Белгородской области. Губернатор Гладков

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В сентябре 2020 года пост губернатора Белгородской области освободился после отставки Евгения Савченко. Он был во главе Белгородчины на протяжении 27 лет и теперь представляет её в Совете Федерации. В день своей отставки Савченко назначил экс-главу «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева своим первым замом. Тот поездил месяц по районам, повысаживал деревья, но исполняющим обязанности губернатора так назначен и не было — креатуру команды Савченко в Кремле не поддержали.
Претендентом на должность руководителя Белгородчины называли Евгения Дитриха. На тот момент был уволен с должности министра транспорта. Однако он отказался от предложения.
В итоге спустя три месяца после ухода Савченко врио губернатора назначили Вячеслава Гладкова. Он мог бы стать во главе Пензенской области, но Москва согласовала на второй срок нынешнего руководителя субъекта Ивана Белозерцева.
Эксперты предсказывали, что политика Гладкова в Белгородской области будет направлена на уравновешивание отношений с бизнес-сообществом, интеллигенцией и управляющим слоем. Представители местной власти и бизнес-сообщества, в то же время, ожидали, что верхушка правительства области будет перекраиваться, что могут быть и переделы местных рынков, потому что многие игроки были тесно связаны с командой предыдущего губернатора.
Гладков в новом для себя регионе сделал ставку на «новую искренность»: бегал по утрам, гулял по городу, публиковал обращения в соцсетях и проводил эфиры, выезжал в районы — и к сезону выборов в 2021 году конкурентов на губернаторское кресло у него уже не было, да никто из тех, кто мог бы минимально потягаться, и не выставил свою кандидатуру.
По итогам выборов, которые прошли 27 сентября 2021 года, Вячеслав Гладков официально стал губернатором — за него проголосовали 78,79% избирателей. Председатель областного избиркома Игорь Лазарев назвал выборы «уникальным историческим событием».
Вячеслав Гладков родом из Пензенской области. По образованию экономист и управленец. Окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по специальности «магистр менеджмента». Более 16 лет посвятил службе в администрации Заречного Пензенской области. Там его называли «цветочным» мэром за то, что смог сделать за короткий срок город-сад.
Именно тогда Гладков обзавёлся хорошими связями в центре. Речь идёт о первом замглавы администрации президента Сергее Кириенко и начальнике кремлёвского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александре Харичеве. Кириенко руководил «Росатомом», а Харичеву было поручено управление по работе с регионами госкорпорации, а также организация выборов на закрытых территориях.
Сейчас Гладков то и дело отправляется в рабочие поездки в Москву, проводя встречи с руководителями федеральных министерств и президентом. В результате Белгородская область получает дополнительное финансирование из федерального бюджета по различным направлениям: от здравоохранения до строительства дорог. И как следствие, в области строятся новые медучреждения, восстанавливается жильё после обстрелов, заключается больше соцконтрактов и назначаются дополнительные меры региональной поддержки.
Как только Вячеслав Гладков был официально назначен на должность руководителя Белгородчины, он принялся реформировать региональное правительство. С 1 января в области были организованы министерства взамен уже бывших департаментов.
Часть руководителей департаментов переквалифицировались в министров, включая Наталью Жигалову, которая стала министром спорта и физкультуры, Константина Курганского, который возглавил министерство культуры, и Андрея Иконникова, который стал министром здравоохранения. Другие бывшие главы ведомств присоединились к команде замов губернатора, в число которых вошли Владимир Базаров (экс-руководитель департамента строительства и транспорта) и Константин Полежаев (экс-глава департамента жилищно-коммунального хозяйства).
Некоторые бывшие руководители ведомств, такие как Олег Мантулин, Валерий Шамаев и Елена Тишина, не стали ни министрами, ни вице-губернаторами. Первые двое были убраны после скандала с «подаренным» жильём, а последнюю уволили за работу с должности руководителя департамента образования региона. Её позже назначили советником. А министром образования стал Андрей Милёхин, который ранее работал в министерстве просвещения Российской Федерации.
Основным пиарщиком Гладкова стал Алексей Папченя — бывший директор «Ставропольского телевидения», но спустя всего два с половиной месяца его сменила Оксана Тарантова, ранее управлявшая внутренней политикой в Ставропольском крае.
Ещё один экс-коллега Гладкова — Владимир Базаров — сейчас является заместителем губернатора Белгородской области. Он сместил с этой должности Евгения Глаголева, которого задержали за получение взятки.
Одним из первых решений Гладкова стало назначение Алексея Семенихина на пост главы администрации губернатора, но и его через несколько месяцев сменил Иван Будлов. Именно он выступил с предложением ввести министерства и управления в Белгородской области. Облдума поддержала поправки в устав региона.
Знакомый Гладкова с предыдущего места работы Дмитрий Гладский стал начальником департамента экономразвития после скандального увольнения Олега Абрамова. Ранее Гладский работал советником по бюджетным и финансово-экономическим вопросам в Севастополе.
Из Севастополя в Белгородскую область прибыл Рустэм Зайнуллин, недолго побывший советником, а потом возглавивший министерство имущественных и земельных отношений. Уже в мае 2023 года министром финансов стала ещё одна соратница Гладкова — Наталья Шаролапова. Он назначал её начальником финансового управления в Заречном ещё в 2014 году. При этом работавший в должности больше 25 лет Владимир Боровик остался продолжит работу в должности замгубернатора.
Так ли совпало или поступили соответствующие распоряжения из федерального центра, но в дело с приходом Гладкова вступили и силовики — в регионе за пару лет было больше уголовных дел, связанных с коррупцией, чем за многие предыдущие. При этом в них фигурировали большие «шишки».
Именно на ранний период правления нового губернатора пришлась масштабная антикоррупционная акция, в рамках которой под суд были отправлены представители региональной власти и бизнеса. Так, в конце 2020 года были задержаны братья Фуглаевы — Сергей Фуглаев (депутат горсовета Белгорода) и Анатолий Фуглаев (гендиректор УК ТГ «Добрыня»), обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшего руководителя департамента строительства и транспорта области Евгения Глаголева также отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий.
По всей видимости, чистка в верхушках власти нового губернатора не только не смущает, а наоборот положительно влияет на его имидж. Поэтому даже спустя два года у власти криминальные дела с участием чиновников не прекращаются. Так, в получении взятки подозревают и бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, который вступил на должность градоначальника с учётом рекомендаций главы региона. Экс-чиновника задержали 8 марта.
Возбудили уголовные дела и в отношении экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Он успел не только поруководить одним из самых больших муниципалитетов области, но и побыть во главе региональной службы газового хозяйства.
Работу Вячеслава Гладкова можно разделить на два периода — до начала СВО и после него. Несмотря на то, что Белгородская область получила больше ущерба, чем соседние регионы, он, насколько это возможно, минимизируется. Стоит отметить, что одним из главных достижений региональных властей является уменьшение масштабов естественного оттока населения в сложившейся ситуации. По официальным данным Белгородстата, за год (с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года) население области сократилось на 21 939 человек.
Многим пришлось переехать из приграничья из-за постоянных обстрелов. Людей размещали в гостиницах, после удалось получить федеральные 9 млрд рублей на строительство нового жилья для белгородских переселенцев. Восстанавливается и жильё людей, которые остались жить в приграничных районах. Там финансирование идёт при поддержке бизнеса. Кто именно помогает оперативно восстанавливать разрушенные дома и квартиры, власти не сообщают. Также невозможно узнать, кто получал подряды на строительство засечной черты, которая обошлась в итоге в 10 млрд рублей.
Сложнее было с пострадавшим от обстрелов бизнесе — согласование федеральной поддержки шло долго. В итоге регион получил 800 млн рублей. Учитывая продолжающиеся обстрелы, ущерб будет расти, придётся просить дополнительное финансирование, чтобы хоть как-то удерживать бизнес на плаву.
До начала спецоперации Гладков успел привлечь немалые инвестиции и запустить новые программы. Предвыборную задачу достигнуть объёма ВРП в 2 трлн рублей к 2030 году не отменяют.
Прогнозируемые возможные межэлитные конфликты масштаб не приобрели. Представители савченковской верхушки ушли в тень или даже покинули регион, как Ольга Павлова после скандала с книгой о боге Моностоне.
Могут быть недовольными застройщики, потому что появились конкуренты из других регионов, которые получили площадки для строительства жилых комплексов. Но и здесь, видимо, площадок пока хватает на всех.
Самый богатый белгородец Владимир Зотов тоже нашёл общий язык с Гладковым и даже вложился в строительство парка аттракционов на 1,5 млрд рублей.
На Вячеславе Гладкове в Белгородской области на сегодня завязано почти всё, поэтому прогнозы по его пребыванию в регионе благоприятные. По рейтингу поддержки он соперничает разве что с Рамзаном Кадыровым, Кремль менять главу региона в обстановке СВО вряд ли захочет — разве что опыт и умения Гладкова потребуются для решения задач федерального центра.
Всё ещё идёт выстраивание нового правительства области, предстоит завершить проекты по инвестиционным объектам, улучшению системы водоснабжения, масштабному капитальному ремонту образовательных учреждений, благоустройству парков и общественных зон, строительству Белого квартала в Белгороде.
Ну и реагировать на вызовы и проблемы в регионе, появившиеся после начала спецоперации на Украине, Гладков научился как никто другой.
Группа Вячеслава Гладкова — герои пятой серии сериала Бел.ру «Владельцы Белгородской области». Ранее были опубликованы материалы о группе «Агро-Белогорье» Владимира Зотова, «Айсберге» Владимира Тебекина, «ВладМиВа» Владимира Чуева и группе Яковлевского ГОКа. Далее мы расскажем о других объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.