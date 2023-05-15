Владельцы Белгородской области. Губернатор Гладков

Гладков в новом для себя регионе сделал ставку на «новую искренность»: бегал по утрам, гулял по городу, публиковал обращения в соцсетях и проводил эфиры, выезжал в районы — и к сезону выборов в 2021 году конкурентов на губернаторское кресло у него уже не было, да никто из тех, кто мог бы минимально потягаться, и не выставил свою кандидатуру.