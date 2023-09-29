Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Бензин

Белгородские антимонопольщики возбудили дело из-за роста цен на бензин

29 сентября 2023, 07:56
Фото: 1MI
Бензин

Белгородское УФАС возбудило дело против «Осколнефтеснаб» из-за цен на бензин

Антимонопольщики выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции. Это первые дела, которые начали возбуждать в регионах после проверок цен на нефтепродукты, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
Сюжет
Бензин

Против АО «Осколнефтеснаб» возбудили антимонопольное дело. Белгородское УФАС обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции. Такой вывод антимонопольщики сделали по итогам проверки на рынке нефтепродуктов.

Аналогичные дела возбудили в том числе в Ростовской области, Ставропольском крае. Сообщается, что компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

В антимонопольном ведомстве заверили, что продолжат проверять ситуацию на товарном рынке нефтепродуктов.

Ранее белгородцы неоднократно жаловались на подорожавшее топливо. Росстат в еженедельных сводках подтверждал рост цен как на бензин, так и на дизельное топливо. В сентябре региональное УФАС объявило, что проверит обоснованность увеличения стоимости.

Вместе с тем белгородцы забеспокоились, что в регионе не хватает бензина. Впрочем, губернатор Вячеслав Гладков эту информацию опроверг. В то же время чиновники подтвердили, что незначительные перебои на АЗС в Белгородской области всё-таки были.

Надеюсь, это не жадность: глава Союза автомобилистов — о ценах на бензин в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Снова рост: цены на бензин в Белгородской области за неделю увеличилисьЦены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в БелгородеЧто произошло с ценами на бензин и дизель в Белгородской области за неделю
#Белгородская область#Бензин#Цены#Фас#Топливо#Осколнефтеснаб#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03
Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей
Сегодня, 11:39
Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:17
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась
Сегодня, 08:17
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
Сегодня, 07:18