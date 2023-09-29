Белгородские антимонопольщики возбудили дело из-за роста цен на бензин

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Против АО «Осколнефтеснаб» возбудили антимонопольное дело. Белгородское УФАС обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции. Такой вывод антимонопольщики сделали по итогам проверки на рынке нефтепродуктов.
Аналогичные дела возбудили в том числе в Ростовской области, Ставропольском крае. Сообщается, что компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.
В антимонопольном ведомстве заверили, что продолжат проверять ситуацию на товарном рынке нефтепродуктов.
Ранее белгородцы неоднократно жаловались на подорожавшее топливо. Росстат в еженедельных сводках подтверждал рост цен как на бензин, так и на дизельное топливо. В сентябре региональное УФАС объявило, что проверит обоснованность увеличения стоимости.
Вместе с тем белгородцы забеспокоились, что в регионе не хватает бензина. Впрочем, губернатор Вячеслав Гладков эту информацию опроверг. В то же время чиновники подтвердили, что незначительные перебои на АЗС в Белгородской области всё-таки были.