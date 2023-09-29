Белгородские антимонопольщики возбудили дело из-за роста цен на бензин

Вместе с тем белгородцы забеспокоились, что в регионе не хватает бензина. Впрочем, губернатор Вячеслав Гладков эту информацию опроверг. В то же время чиновники подтвердили, что незначительные перебои на АЗС в Белгородской области всё-таки были.