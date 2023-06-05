Владельцы Белгородской области. Бывший губернатор Савченко

Спойлер

Для справки. Скандал разгорелся вокруг книги «Евангелие от Елизаветы». В ней повествование идёт от лица некоего «высшего разума», транслирующего свои мысли на бумагу с помощью женщины Елизаветы. Книга выпускалась и распространялась в публичных местах, а также лечебных и оздоровительных учреждениях бывшими представителями органов власти региона — Павловой и Сергачёвым. Содержание книги иллюстрирует догматическое учение объединения «Моностон». Оно представляет вольную интерпретацию христианства.

В феврале прошлого года Октябрьский районный суд по итогам проведённой комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизы Московского государственного лингвистического университета признал книгу экстремистской. Сергачёв пытается оспорить это решение в вышестоящих инстанциях.

Интересно, что в своей книге «Потрясение» Савченко активно цитировал «Евангелие…» называл Елизавету перерождённой душой матери Иоанна Предтечи, а один из отрывков в «Потрясении» повествовал о диалоге между «Иисусом и Отцом», взятым также из «Евангелие…».