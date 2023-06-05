Владельцы Белгородской области. Бывший губернатор Савченко

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Как у экс-губернатора появилась своя «семья» и что стало с его группой влияния после «ухода» лидера в Москву.
Будущий губернатор-долгожитель родился в посёлке Красная Яруга тогда ещё Курской области. После обучения в геологоразведочном техникуме Евгений Савченко отслужил в армии и поступил в Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, где и познакомился со своей женой. Именно она после окончания вуза отправилась работать в Ракитянский район. За ней последовал и муж, став главным агрономом овцеводческого колхоза.
Руководящую должность Савченко получил в 1985 году. Он стал первым секретарём Шебекинского горкома — по сути, руководителем. Но спустя три года его отправили в Москву в качестве инструктора орготдела ЦК КПСС. На столичной работе он курировал Курскую область и Чечено-Ингушетию.
Спустя время будущий глава региона вернулся на малую Родину. Но приём оказался не очень добродушным: со стороны партийных функционеров на Савченко посыпались обвинения в том, что он вместе с отцом строит дом в Дубовом. После скандала оставаться в регионе Савченко не стал и вновь вернулся в Москву на должность замначальника управления растениеводства Минсельхоза.
Взлётной полосой в карьере будущего главы региона стал конституционный кризис в 1993 году. Савченко в нужный момент встал на сторону президента Бориса Ельцина, который отплатил ему постом главы Белгородской области, хоть и личной встречи у политиков не было. А прежний губернатор региона Виктор Берестовой поплатился своим местом за поддержку Верховного Совета.
После выборов в Госдуму и одобрения на референдуме новой конституции Евгений Савченко 18 декабря 1993 года избавился от приставки «и. о.». Своим указом Борис Ельцин назначил его на должность главы администрации области уже на постоянной основе.
Несмотря на то, что электоральная поддержка Савченко всегда была высокой, за шесть губернаторских сроков ему не раз пророчили преждевременную отставку. А в 90-х его мог сменить известный политик Владимир Жириновский, который участвовал в выборах губернатора Белгородской области в 1999 году.
Тогда действующая местная власть хотела выиграть выборы за счёт противостояния с «варягом». Предполагалось, что Жириновский «напугает регион» и объединит жителей Белгородской области вокруг Савченко. Примечательно, что уже на тот момент отношения двух политиков были испорчены: поводом стали выборы в областную думу в 1997 году. Во время агитации и после выборов Жириновский нелестно высказывался об оппоненте. Дошло всё до того, что Савченко и региональный избирком подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В итоге схема сработала — на выборах Жириновский занял третье место. Победа осталась за Савченко.
На момент возвращения в регион в 90-х Евгений Савченко не состоял ни в одной из многочисленных партий. В интервью «Белгородской правде» после назначения главой региона он говорил, что власть в такой период истории не должна быть политизированной, а «Смене» рассказывал, что, если бы в стране была Партия здравого смысла, он бы непременно в неё вступил.
Однако времена меняются. В 1994 году по инициативе губернатора областная администрация начала покупать крупные земельные участки — на их основе были созданы первые агрохолдинги в регионе.
Значительная часть крестьянских хозяйств отказывалась уступать земли связанным с местной властью холдингам. Поэтому практически сразу после выборов 1999 года вышло постановление Савченко № 710 «О мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий области».
Оно по факту позволило официально объявить значительную часть подобных хозяйств убыточными и под предлогом взятия их «на поруки» подмять под власть кредиторов. Работу с непокорными крестьянами выполняли глава «Областной продовольственной корпорации» Владимир Зотов и руководитель департамента финансов Владимир Боровик. В 2000 году одним из ключевых игроков, забравших себе убыточные хозяйства, стала корпорация «Стойленская Нива» (позже — «ПромАгро») под управлением миллионера из списка Forbes, поклонника Столыпина и друга Савченко Фёдора Клюки.
По итогам первого срока на губернаторском посту Савченко осознал, что нужно отсекать всех нелояльных бизнесменов от возможности жаловаться в Москву. Возможно, именно тогда экс-губернатору в голову пришёл постулат — «Белгородчина превыше всего». Это формулировка означала, что всё происходящее в регионе важнее событий за его пределами.
За 27 лет губернаторства Евгений Савченко создал «большую белгородскую семью», в которую вошли надёжные партнёры и друзья. Они нередко получали неплохие места у власти. Семейные и партнёрские отношения встречались как среди представителей областного правительства, так и горадминистрации. Власть передавалась от отца к сыну, можно даже сказать, как по наследству.
Таким образом, Савченко устроил свой личный султанат, убрав всех нелояльных и расставив своих визирей. Ключевые финансовые потоки Белгородской области за исключением металлургии быстро были сосредоточены в руках верных соратников губернатора, готовых выполнять его приказы.
Одним из ярых соратников экс-главы, является Владимир Зотов, ранее занимавший ключевые должности в администрации губернатора. В 2021 году он возглавил топ-богатейших бизнесменов Белгородской области с прибылью 10,4 млрд рублей. Владеет крупнейшим холдингом по производству свинины в регионе — ГК «Агро-Белогорье». Кроме того ему принадлежат доли в белгородском аквапарке, зоопарке, динопарке и нескольких свинокомплексах. Также в его собственности ряд других фирм.
Он же возглавлял десятку богатейших депутатов с задекларированным доходом за 2019 год в 718,7 млн рублей. Именно столь близкие отношения с Савченко могли стать началом нынешнего многомиллионного состояния депутата. Возможно, не без участия экс-главы региона Зотов получил льготы на землю во время строительства аквапарка и аэропорта.
Ещё один надёжный компаньон экс-главы области — Геннадий Бобрицкий, зять Савченко. Он занял 57-е место в рейтинге влиятельности, что объясняется владением одним из системообразующих предприятий области, крупнейшим холдингом по производству мяса птицы — ООО «Управляющая компания „Приосколье“. Помимо этого он владелец пяти компаний и совладелец ещё трёх. Хотя ещё несколько лет назад в его распоряжении были активы в 18 компаниях.
Примечательно, что совладельцем одной из дочерних компаний холдинга Бобрицкого «Приосколье» является Анатолий Фуглаев. Он же до заключения был генеральным директором УК «Добрыня». А его брат, Сергей Фуглаев, входил в состав постоянной комиссии Белгородского городского Совета по социальной политике и развитию солидарного общества.
В 2020 году братья стали известны на всю страну после своего ареста за мошенничество. В феврале 2022 года Анатолия Фуглаева признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Предпринимателя приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. При этом адвокат Фуглаева-старшего говорил, что бизнесмен может
претендовать на УДО после вступления в силу приговора. Сам Анатолий Фуглаев признал свою вину и возместил ущерб, его уже выпустили из колонии. Что касается Фуглаева-младшего, его дело рассматривает Октябрьский райсуд Белгорода.
В начале июня 2023 года органы добрались и до Бобрицкого — его арестовали вместе с Владимиром Тебекиным по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Непосредственно перед уходом экс-губернатора с высокого поста от своих активов начал избавляться крупнейший агрохолдинг области — «Агро-Белогорье», совладельцем которого является Владимир Зотов. В конце лета 2020 года появилась
информация о том, что ООО «Группа компаний „Русагро“» выкупила у белгородского
агрохолдинга почти четверть уставного капитала — 22,5%. Свою долю в
«Агро-Белогорье» тамбовскому холдингу продал воронежский финансист и экс-глава
Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Александр Соловьёв.
По этому же пути пошёл и Бобрицкий. В августе 2019 года появилась информация о покупке «Черкизово» у «Приосколья» 100% акций компании «Ровеньский бройлер».
Осенью это подтвердилось. «Ровеньский бройлер», который занимается разведением сельскохозяйственной птицы и производством инкубационных яиц, перешёл во владение «УК Птицеводство группы „Черкизово“» 8 октября. А 11 февраля 2020 года Геннадий Бобрицкий продал ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» — предприятие машиностроения с чистой прибылью в 1,7 млрд рублей за 2018 год.
Теперь эта компания принадлежит нижегородскому АО «Выксунский металлургический завод», которое, в свою очередь, входит в структуру московского АО «ОМК» Анатолия Седых.
Помимо этого, как стало известно Бел.Ру из собственных источников, Бобрицкий давно тяготится своим бизнесом в России и хотел бы уехать. Как только Савченко окончательно ослабеет, он, скорее всего, реализует свои намерения и эмигрирует.
Фуглаевы могли быть жертвами политических игр. Это связано с неудачными выборами в 2016 году. После провала и испорченного имиджа федеральные структуры решили показать региональным властям, чего они стоят. Первым «под раздачу» попал бывший глава Белгородского района Анатолий Попков, вторыми — братья Фуглаевы. В воздухе остаётся висеть вопрос — будут ли следующие?
Соратником Евгения Савченко многие годы был Александр Орлов — владелец птицехолдинга «Белгранкорм». Их дружба тянется ещё с 1990-х годов. Именно по предложению Савченко Орлов в 1997 году возглавил «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (БЭЗРК), чтобы «поднять» завод и помочь встать на ноги его бывшим клиентам. В течение года после запуска предприятия через «дочку» Орлов вложился в сельхозпроизводство: присоединил свиноводческую, яичную компании и бройлерную фабрику. «Дочку» как раз и назвали «Белгранкормом», сообщает издание «Агроинвестор». Но, по всей видимости, дела бизнесмена в последние годы правления Савченко шли неважно. Так как в 2022 году он выбыл из рейтинга Forbes. А ещё в 2019 году был на 162-м месте с состоянием в 650 млн долларов.
На слуху в Белгородской области в качестве участников группы влияния Савченко и чета Сергачёвых. С 2012 по 2016 год Валерий Сергачёв был первым замом Савченко и стал, по мнению белгородских экспертов, не только «человеком номер два», но и претендовал на пост губернатора. В политику он попал в 2005 году из руководства майонезным гигантом «ЭФКО». Затем он вернулся в политику после четырёхлетнего перерыва — стал депутатом облдумы, членом комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Возможно, своим возвращением он попытался не потерять остатки былого влияния. Ведь лишь закрепившись в ветвях власти, есть шанс аккумулировать былую мощь, которая в перспективе приведёт к каким-либо бизнес-успехам.
В числе соратников Сергачёва — председатель Избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев, экс-председатель Белгородского городского совета, а ныне замгубернатра Ольга Медведева, экс-глава администрации Красногвардейского района Игорь Бровченко, глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов и протеже — бывший мэр областного центра Юрий Галдун.
Тем временем сын Сергачёва, Станислав Сергачёв, во времена Савченко возглавлял администрации Алексеевского горокруга. Под протекцией Сергачёва-старшего в областное правительство попала экс-председатель Белгородской областной Думы Ольга Павлова. Бывший учитель была правой рукой Савченко, возглавляя департамент внутренней и кадровой политики. Но непосредственно перед самым уходом экс-губернатора она сменила должность. Совпадение? Не думаем. Ещё интересный момент — после того, как Ольга Павлова возглавила Белгородскую областную думу в сентябре 2020 года, из неё в горсовет ушёл крупнейший бизнесмен Белгородской области в сфере строительства — Максим Егоров, а также Александр Щеглов, бизнесмен из Белгорода. Но и сама Павлова долго в регионе не пробыла — после скандала с книгой о боге Моностоне она поспешно собрала вещи.
Для справки. Скандал разгорелся вокруг книги «Евангелие от Елизаветы». В ней повествование идёт от лица некоего «высшего разума», транслирующего свои мысли на бумагу с помощью женщины Елизаветы. Книга выпускалась и распространялась в публичных местах, а также лечебных и оздоровительных учреждениях бывшими представителями органов власти региона — Павловой и Сергачёвым. Содержание книги иллюстрирует догматическое учение объединения «Моностон». Оно представляет вольную интерпретацию христианства.
В феврале прошлого года Октябрьский районный суд по итогам проведённой комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизы Московского государственного лингвистического университета признал книгу экстремистской. Сергачёв пытается оспорить это решение в вышестоящих инстанциях.
Интересно, что в своей книге «Потрясение» Савченко активно цитировал «Евангелие…» называл Елизавету перерождённой душой матери Иоанна Предтечи, а один из отрывков в «Потрясении» повествовал о диалоге между «Иисусом и Отцом», взятым также из «Евангелие…».
Во время господства Савченко не оставались в стороне и родственники бывшего губернатора. К примеру, дочь экс-руководителя Ольга Савченко за годы правления отца нажила множество активов в различных компаниях. Причём большинство из них появились во владении Ольги в 2009–2011 году. Так, ей принадлежит 50% доли в уставном капитале компаний «Сити-Молл», «Южный полюс» и «Стола Продакшнс». Помимо этого, дочка политика является владелицей фирм «Парк плэйс» и «Цвет жизни». Также ей принадлежит 81,07% доли в УК «Крит».
Ещё один родственник Евгения Савченко — его племянник Михаил Савченко является председателем комитета областной думы по бюджету, финансам и земельным отношениям. С марта 2013 года работал заместителем главы администрации Шебекинского горокруга.
В 2013 году Михаила Савченко назначили генеральным директором корпорации «Развитие». В 2016 году он был избран депутатом Белгородской областной Думы от регионального отделения «Единой России».
В 2018 году Михаил Савченко стал первым заместителем главы городской администрации, претендуя на пост мэра. Многие полагали, что именно он станет будущим градоначальником после отставки Константина Полежаева. Но что-то пошло не так, и временно исполнять обязанности мэра областного центра назначили экс-градоначальника Юрия Галдуна.
А Михаил Савченко в июле 2019 году ушёл работать в структуру сына Романа Абрамовича на должность директора по развитию сельскохозяйственного направления, а в 2020 году возглавил белгородский Фонд развития села, который занимается предоставлением финансовых услуг.
В это время отец Михаила Савченко, он же брат экс-губернатора Александр Савченко, возглавлял Краснояружский район. Именно этот район является для братьев Александра и Евгения родным. Здесь за два года до рождения экс-губернатора его отец Степан Савченко был избран секретарём, а затем — заместителем председателя и председателем местного райисполкома. Таким образом во власти Белгородской области ранее были представлены три поколения семьи Евгения Савченко.
Разумеется, после ухода экс-губернатора все, кто имели хоть какое-то влияние в регионе без связей на федеральном уровне, потеряли в своих позициях. Ведь раньше, в большинстве случаев, все вопросы решались звонком Евгению Степановичу. Сейчас же все темы, которые обсуждались в кулуарах, медленно выходят наружу целыми пластами.
К примеру, одним из самых громких скандалов 2021 года стало увольнение и задержание экс-начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева. Нынешний глава региона Вячеслав Гладков о работе
Глаголева высказывался так: «Это ущерб и развал строительной отрасли». Вспомнил тогда Гладков и о проблемах в ремонте ЦМИ, который не могли достроить два года. Уволили экс-руководителя 7 июня 2021 года, а 23 июня Глаголева задержали.
Чиновника отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий.
В начале октября 2021 года самой обсуждаемой темой стал «подарок» департамента
имущественных и земельных отношений региона квартиры площадью 149 кв.м сыну
заместителя губернатора Наталии Зубаревой. Квартира находится в элитной многоэтажке на улице Костюкова в Белгороде. Жильё сыну Зубаревой передали в собственность за день до того, как Евгений Савченко объявил об уходе с поста губернатора. Чуть позже подобное «подаренное» жильё нашли у начальника департамента имущественных и земельных отношений Валерия Шамаева и главы белгородского Совбеза Олега Мантулина. После скандала Гладков уволил Наталию Зубареву и Валерия Шамаева.
Также состав команды правительства покинул Олег Абрамов, начальник департамента экономического развития Белгородской области. Чиновник занимал эту должность с 2015 года. Как рассказал Гладков, результаты внутренней проверки его
деятельности показали нарушения антикоррупционного законодательства. По словам
главы региона, пользуясь служебным положением, Олег Абрамов создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат его родственникам или
имеют связанный с ними бизнес. Абрамова уволили с должности с формулировкой «утрата доверия».
Ещё одним громким увольнением года стал уход мэра Белгорода Юрия Галдуна, представителя старой команды Евгения Савченко. Об увольнении мэра
стало известно 7 октября. Как позже рассказал Галдун, занимать эту должность «без огонька внутри» нельзя.
Все эти скандалы и увольнения говорят только о том, что новый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подрывает влияние «большой белгородской семьи», созданной Савченко. Команда Савченко почти развалилась. На сегодняшний момент свои посты сохранили только Владимир Боровик (замгубернатора, экс-министр финансов и бюджетной политики), Константин Полежаев (министр ЖКХ), Юлия Щедрина (министр АПК и воспроизводства окружающей среды) и Елена Батанова (министр социальной защиты населения и труда).
Как утверждают эксперты, после ухода Савченко старые группы влияния никуда не денутся, наоборот, попытаются трансформироваться и «отрастить» те «органы», которые были у них атрофированы. Но будут и такие, которые не смогут пережить ослабление. Но свято место пусто не бывает. Открывшиеся «ячейки» будут заполняться.
Сам Савченко, который сейчас является сенатором Российской Федерации — представителем от законодательной власти Белгородской области, по всей видимости, не будет высовываться во избежание участия в скандальных историях, которые могут стоить ему должности.
Группа Евгения Савченко — герои шестой серии сериала Бел.ру «Владельцы Белгородской области». Ранее были опубликованы материалы о группе «Агро-Белогорье» Владимира Зотова, «Айсберге» Владимира Тебекина, «ВладМиВа» Владимира Чуева, группе Яковлевского ГОКа и группе губернатора Вячеслава Гладкова. Далее мы расскажем о других объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.