Не раньше 2024 года: белгородцам рассказали, когда ждать ремонта остановок на Щорса

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Белгородцы снова жалуются на состояние остановок на улице Щорса. Горожанка отметила в том числе плохое состояние остановочного комплекса на «Контакте». По её словам, остановку не могут привести в порядок ещё с весны этого года.
На обращение ответили в мэрии. Женщине сообщили, что они уже направили предложение на закупку стекла. В случае подтверждения источника финансирования ремонт обещают выполнить уже в первой половине 2024 года.
Напомним, что по состоянию на конец октября на улице Щорса из 22 остановок повреждены 14. На них разбиты и выбиты 34 стекла, повреждена крыша. Все ремонтные работы запланированы на 2024 год.