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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Разбитое стекло на остановке "Контакт"

Не раньше 2024 года: белгородцам рассказали, когда ждать ремонта остановок на Щорса

29 ноября 2023, 08:28
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Разбитое стекло на остановке "Контакт"

Остановку на улице Щорса в Белгороде обещают отремонтировать в 2024 году

Жители Харгоры всё ещё продолжают жаловаться на состояние остановок на улице Щорса. Большинство из них повреждены: разбиты либо крыша, либо окна. Белгородка спросила, когда ждать ремонта остановочного комплекса на «Контакте». Ей ответили в мэрии города.

Белгородцы снова жалуются на состояние остановок на улице Щорса. Горожанка отметила в том числе плохое состояние остановочного комплекса на «Контакте». По её словам, остановку не могут привести в порядок ещё с весны этого года.

На обращение ответили в мэрии. Женщине сообщили, что они уже направили предложение на закупку стекла. В случае подтверждения источника финансирования ремонт обещают выполнить уже в первой половине 2024 года.

Напомним, что по состоянию на конец октября на улице Щорса из 22 остановок повреждены 14. На них разбиты и выбиты 34 стекла, повреждена крыша. Все ремонтные работы запланированы на 2024 год.

Разбитое стекло на остановке "Контакт"Разбитое стекло на остановке "Контакт"
Разбитое стекло на остановке "Контакт"Разбитое стекло на остановке "Контакт"
Разбитое стекло на остановке "Контакт"
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Красоты на Щорса в Белгороде скоро ждать не стоит: когда отремонтируют остановки?
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#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Александра Склярова
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