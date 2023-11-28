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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Проект остановки возле Центра народного творчества в Белгороде

На остановках в Белгороде появятся манекены в русских народных костюмах

28 ноября 2023, 11:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Проект остановки возле Центра народного творчества в Белгороде

Гладков проверил ремонт Центра народного творчества в Белгороде

Работы в здании выполнены на 80% от запланированного объёма. На витражах уже виден белгородский орнамент — такой же хотят использовать при оформлении двух остановок рядом с центром. В самом здании тем временем украсить стены предложили детям и их наставникам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Капремонт Центра народного творчества «Юбилейный» в Белгороде выполнен на 80%. Уже заканчивается монтаж инженерных сетей, чистовая отделка, ведётся поставка светового и звукового оборудования. В декабре должны завершить главный зал на втором этаже.

Стены в самом центре предложили украсить детям и их наставникам.

«Я думаю, что также стоит подумать и над тем, чтобы стены центра могли бы украсить сами дети, их родители и наставники. Должны быть такие места здесь, где посетители смогут оставлять свое мнение, пожелания, рисовать что-то», — сообщил Вячеслав Гладков.

Фасад здания украсили декоративными элементами. Так, белгородский орнамент появился на витражах. Такой же хотят использовать при оформлении двух остановок рядом с центром. Рядом с павильонами также появятся арт-объекты и манекены в русских народных костюмах. Они будут меняться в зависимости от времени года или тематики проводимых в центре мероприятий.

На капремонт здания, напомним, выделяли 540 миллионов рублей. Завершить работы планируют до конца года.

Капремонт Центра народного творчества Капремонт Центра народного творчества
Капремонт Центра народного творчества Капремонт Центра народного творчества
Капремонт Центра народного творчества Капремонт Центра народного творчества
Капремонт Центра народного творчества Капремонт Центра народного творчества
Проект остановки возле Центра народного творчества в Белгороде Проект остановки возле Центра народного творчества в Белгороде
Капремонт Центра народного творчества Капремонт Центра народного творчества
Капремонт Центра народного творчества Капремонт Центра народного творчества
Капремонт Центра народного творчества
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Ремонт Центра народного творчества в Белгороде пообещали завершить к концу 2023 года
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