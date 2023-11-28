На остановках в Белгороде появятся манекены в русских народных костюмах

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Капремонт Центра народного творчества «Юбилейный» в Белгороде выполнен на 80%. Уже заканчивается монтаж инженерных сетей, чистовая отделка, ведётся поставка светового и звукового оборудования. В декабре должны завершить главный зал на втором этаже.
Стены в самом центре предложили украсить детям и их наставникам.
«Я думаю, что также стоит подумать и над тем, чтобы стены центра могли бы украсить сами дети, их родители и наставники. Должны быть такие места здесь, где посетители смогут оставлять свое мнение, пожелания, рисовать что-то», — сообщил Вячеслав Гладков.
Фасад здания украсили декоративными элементами. Так, белгородский орнамент появился на витражах. Такой же хотят использовать при оформлении двух остановок рядом с центром. Рядом с павильонами также появятся арт-объекты и манекены в русских народных костюмах. Они будут меняться в зависимости от времени года или тематики проводимых в центре мероприятий.
На капремонт здания, напомним, выделяли 540 миллионов рублей. Завершить работы планируют до конца года.