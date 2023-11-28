На остановках в Белгороде появятся манекены в русских народных костюмах

Фасад здания украсили декоративными элементами. Так, белгородский орнамент появился на витражах. Такой же хотят использовать при оформлении двух остановок рядом с центром. Рядом с павильонами также появятся арт-объекты и манекены в русских народных костюмах. Они будут меняться в зависимости от времени года или тематики проводимых в центре мероприятий.