«Щетиновку вашу сотрут»: белгородцев возмутило обращение при перевозке в ПВР

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Местная жительница Анастасия пожаловалась на то, как вывозили жителей Щетиновки в ПВР. Своё обращение она оставила под постом губернатора.
«Крик о помощи, или история о том, как жителей Щетиновки в ПВР переселяли. Два дня назад, когда был обстрел, горел лес, не стало света в половине села, люди стали просить о помощи. Сначала о нас нигде не писали, потом сказали, что загорелась трава. Позавчера самооборона начала ходить по домам, говорить людям ехать в ПВР. Пришли к моей бабушке, пожилому человеку, и сказали: „Не будет вам ни света, ни газа, завтра Щетиновку сотрут с лица земли“. Разве можно это говорить пожилому человеку? Эти действия я не оставлю просто так, буду биться до тех пор, пока меня не услышат», — написала Анастасия.
На обращение Анастасии ответил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Глава региона отметил, что ситуация в Щетиновке напряжённая, есть большое количество разрушений, постоянные обстрелы. Власти приняли решение помочь людям покинуть опасное место.
Заниматься сейчас восстановлением электричества, связи, когда у нас прямые попадания в дома, это не совсем правильно. Помогает глава района, глава села на месте. Надеемся, что обстановка изменится, люди вернуться и мы займёмся восстановлением. Сейчас мы должны решить вопрос с охраной села.
Вячеслав Гладков
Анна Куташова, глава Белгородского района, также накануне в комментариях под постом губернатора уточнила, что администрация с 14 мая по настоящее время продолжает переселять жителей Щетиновки в безопасные места.