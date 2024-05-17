«Щетиновку вашу сотрут»: белгородцев возмутило обращение при перевозке в ПВР

«Крик о помощи, или история о том, как жителей Щетиновки в ПВР переселяли. Два дня назад, когда был обстрел, горел лес, не стало света в половине села, люди стали просить о помощи. Сначала о нас нигде не писали, потом сказали, что загорелась трава. Позавчера самооборона начала ходить по домам, говорить людям ехать в ПВР. Пришли к моей бабушке, пожилому человеку, и сказали: „Не будет вам ни света, ни газа, завтра Щетиновку сотрут с лица земли“. Разве можно это говорить пожилому человеку? Эти действия я не оставлю просто так, буду биться до тех пор, пока меня не услышат», — написала Анастасия.