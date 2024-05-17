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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Белгородка пожаловалась на организацию вывоза жителей Щетиновки в ПВР

«Щетиновку вашу сотрут»: белгородцев возмутило обращение при перевозке в ПВР

17 мая 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка пожаловалась на организацию вывоза жителей Щетиновки в ПВР

Ситуацию прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

Местная жительница Анастасия пожаловалась на то, как вывозили жителей Щетиновки в ПВР. Своё обращение она оставила под постом губернатора.

«Крик о помощи, или история о том, как жителей Щетиновки в ПВР переселяли. Два дня назад, когда был обстрел, горел лес, не стало света в половине села, люди стали просить о помощи. Сначала о нас нигде не писали, потом сказали, что загорелась трава. Позавчера самооборона начала ходить по домам, говорить людям ехать в ПВР. Пришли к моей бабушке, пожилому человеку, и сказали: „Не будет вам ни света, ни газа, завтра Щетиновку сотрут с лица земли“. Разве можно это говорить пожилому человеку? Эти действия я не оставлю просто так, буду биться до тех пор, пока меня не услышат», — написала Анастасия.

На обращение Анастасии ответил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Глава региона отметил, что ситуация в Щетиновке напряжённая, есть большое количество разрушений, постоянные обстрелы. Власти приняли решение помочь людям покинуть опасное место.

Заниматься сейчас восстановлением электричества, связи, когда у нас прямые попадания в дома, это не совсем правильно. Помогает глава района, глава села на месте. Надеемся, что обстановка изменится, люди вернуться и мы займёмся восстановлением. Сейчас мы должны решить вопрос с охраной села.
Вячеслав Гладков

Анна Куташова, глава Белгородского района, также накануне в комментариях под постом губернатора уточнила, что администрация с 14 мая по настоящее время продолжает переселять жителей Щетиновки в безопасные места.

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#Алина Харина#Общество#Белгородский район#Переселение#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Щетиновка#Анна Куташова#Пункты ПВР
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