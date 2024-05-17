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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В частном секторе в белгородском Шебекино появилась воронка

Возле домов белгородцев появилась воронка: возможно, вновь упал взрывоопасный предмет

17 мая 2024, 10:27
Фото: 1MI

В частном секторе в белгородском Шебекино появилась воронка

Жителей ближайших к воронке домов попросили выехать в ПВР и побыть там до 18:00. Пока же имущество будут охранять силовики и участники отрядов самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино нашли воронку в частном секторе. Скорее всего, она появилась после падения взрывоопасного предмета.

Жителей ближайших домов попросили выехать в ПВР. Им там придётся побыть до 18:00. Пока же готовится площадка для работы сапёров.

На время отсутствия шебекинцев их имущество будут охранять силовики и члены отрядов самообороны.

Место падения оцеплено.

Напомним, что ранее взрывоопасный предмет упал в Разумном. Кроме того, опасную находку несколько дней не могли достать в Комсомольском.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Эвакуация#Взрывоопасный предмет#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Пвр#Воронка
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