Возле домов белгородцев появилась воронка: возможно, вновь упал взрывоопасный предмет

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Шебекино нашли воронку в частном секторе. Скорее всего, она появилась после падения взрывоопасного предмета.
Жителей ближайших домов попросили выехать в ПВР. Им там придётся побыть до 18:00. Пока же готовится площадка для работы сапёров.
На время отсутствия шебекинцев их имущество будут охранять силовики и члены отрядов самообороны.
Место падения оцеплено.
Напомним, что ранее взрывоопасный предмет упал в Разумном. Кроме того, опасную находку несколько дней не могли достать в Комсомольском.