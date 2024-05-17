Возле домов белгородцев появилась воронка: возможно, вновь упал взрывоопасный предмет

В частном секторе в белгородском Шебекино появилась воронка

Жителей ближайших к воронке домов попросили выехать в ПВР и побыть там до 18:00. Пока же имущество будут охранять силовики и участники отрядов самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.