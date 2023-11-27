Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
С 1 января 2024 года по проспекту Ватутина запустят маршрут №120: он будет отъезжать от остановки КАЦИ, проезжать проспект Ватутина и следовать до Дубового. Однако у жителей улицы 5 Августа возник вопрос по поводу остановок. По словам горожанина, остановочные комплексы необходимо установить либо в районе бывшего ООО «Форум», либо чуть выше.
«Расстояние между остановками по СНИПу не должно превышать 400-600 метров», — добавил белгородец.
На вопрос мужчины в прямом эфире ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он сообщил, что в 2024 году запланированы ремонтные работы на улице 5 Августа, в рамках которых появятся остановочные комплексы в районе «Форума» и поворота на 5 Августа.