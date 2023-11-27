Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде

На Харгоре в Белгороде разместят две новые остановки

В 2024 году через проспект Ватутина будет следовать автобус №120. Жители многоэтажек на 5 Августа задались вопросом, где транспорт будет останавливаться, ведь рядом с ними нет павильонов. Две новые остановки, ответил министр Сергей Евтушенко, появятся на улице уже в 2024 году.