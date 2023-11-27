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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Автобус

Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде

27 ноября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Автобус

На Харгоре в Белгороде разместят две новые остановки

В 2024 году через проспект Ватутина будет следовать автобус №120. Жители многоэтажек на 5 Августа задались вопросом, где транспорт будет останавливаться, ведь рядом с ними нет павильонов. Две новые остановки, ответил министр Сергей Евтушенко, появятся на улице уже в 2024 году.

С 1 января 2024 года по проспекту Ватутина запустят маршрут №120: он будет отъезжать от остановки КАЦИ, проезжать проспект Ватутина и следовать до Дубового. Однако у жителей улицы 5 Августа возник вопрос по поводу остановок. По словам горожанина, остановочные комплексы необходимо установить либо в районе бывшего ООО «Форум», либо чуть выше.

«Расстояние между остановками по СНИПу не должно превышать 400-600 метров», — добавил белгородец.

На вопрос мужчины в прямом эфире ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он сообщил, что в 2024 году запланированы ремонтные работы на улице 5 Августа, в рамках которых появятся остановочные комплексы в районе «Форума» и поворота на 5 Августа.

Не будет прежним: как будет ходить 120-й маршрут автобуса в Белгороде?
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Остановки#Сергей евтушенко#Белгород#Александра Склярова
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