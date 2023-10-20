Красоты на Щорса в Белгороде скоро ждать не стоит: когда отремонтируют остановки?

Также нам ответили, что Белгорблагоустройство выезжало на места и определило объём работ по восстановлению остановок. Только сами работы запланированы на 2024 год. В ходе торгов планируют определить подрядчика, а ремонт проведут за счёт городского бюджета, но источника финансирования таких работ ещё нет. А стоят такие «стёклышки» немало: в 2022 году на восстановление 28 стёкол потратили 2,26 млн рублей.