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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Разбитое стекло на остановке в Белгороде

Красоты на Щорса в Белгороде скоро ждать не стоит: когда отремонтируют остановки?

20 октября 2023, 14:13
Фото: Bel.ru
Разбитое стекло на остановке в Белгороде

Разбитые остановки на Щорса в Белгороде починят не раньше 2024 года

Ремонт планируют выполнить на средства из городского бюджета. Только вот денег на эти работы пока нет, и подрядчика тоже не нашли.
Сюжет
Щорса

Ранее журналистка Бел.Ру прошлась с рейдом по 22 остановкам общественного транспорта по ул. Щорса. Повреждёнными оказались 12 остановок, на них разбиты и выбиты 34 стекла.

Мы обратились с запросом к мэрии, чтобы выяснить, знают ли там вообще, сколько повреждённых остановок по улице Щорса, когда планируют отремонтировать и на какие деньги. Оказалось, что знают, и дальше больше, чем мы смогли заметить.

В официальном ответе мэрия указала, что повреждено 14 остановок, на которых разбиты не только стёкла, но и крыша: «Водстрой», «5 Августа», «Мокроусова», «Контакт» и «Щорса» в сторону Дубового; «Костюкова», «Бульвар Юности» и «Конева» — в сторону центра, а также «Луч», «Есенина» и «Ситимолл», которые пострадали с двух сторон.

Также нам ответили, что Белгорблагоустройство выезжало на места и определило объём работ по восстановлению остановок. Только сами работы запланированы на 2024 год. В ходе торгов планируют определить подрядчика, а ремонт проведут за счёт городского бюджета, но источника финансирования таких работ ещё нет. А стоят такие «стёклышки» немало: в 2022 году на восстановление 28 стёкол потратили 2,26 млн рублей.

Напомним, ящик пандоры для новых остановок открыли двое подростков, которые первыми в июле 2022-го разбили стёкла на остановке «Щорса». Нарушителей тогда поймали — им ограничили свободу, а с родителей взыскали ущерб в размере более 136 тысяч рублей. После этого повреждения начали появляться на других стеклянных остановках.

Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
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