Прокуратура проверит историю о юной белгородке, родившей в магазине

Вчера, 16 мая, стало известно о том, что в Старом Осколе девушка, чей возраст, по словам очевидцев, около 14-15 лет, родила ребёнка в туалете гипермаркета «Европа». Состояние молодой матери и новорождённого в норме, за ними наблюдают медики.