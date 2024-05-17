Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Прокуратура проверит историю о юной белгородке, родившей в магазине

Прокуратура проверит историю о юной белгородке, родившей в магазине

17 мая 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура Белгородской области изучит информацию о рождении ребёнка несовершеннолетней. В ходе проверки будет установлена эффективность работы органов опеки, выяснены причины и условия произошедшего.

Региональная прокуратура проверит историю о несовершеннолетней девушке, которая родила в гипермаркете.

Среди прочего надзорное ведомство установит, насколько эффективно органы опеки и другие профильные учреждения выполняли свои обязанности по защите прав подростков и обеспечению благополучия семей. Также прокуратура попытается установить причины и условия произошедшего.

Вчера, 16 мая, стало известно о том, что в Старом Осколе девушка, чей возраст, по словам очевидцев, около 14-15 лет, родила ребёнка в туалете гипермаркета «Европа». Состояние молодой матери и новорождённого в норме, за ними наблюдают медики.

Мальчики — Миши, девочки — Сони. Как называют белгородцы своих детей в 2024 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые мамы: ежегодно в среднем более 50 белгородок рожают до наступления 18-летия Седьмая за столетие: белгородцы назвали новорождённую девочку редким именем
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Старый Оскол#Ребенок#Прокуратура#Несовершеннолетние#Новости Старого Оскола#Роды
Подпишитесь
Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом: погибли мать и четырёхлетний ребёнок
Сегодня, 04:11
На автозаправочной станции под Белгородом произошёл взрыв после атаки дрона
Сегодня, 04:33
С сегодняшнего дня начинаются выплаты для более 20 тысяч белгородцев
Сегодня, 07:12
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Вчера, 14:31
Самые сильные атаки БПЛА минувшей ночью пришлись не на Белгородскую область
Сегодня, 06:26
"