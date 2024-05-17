Прокуратура проверит историю о юной белгородке, родившей в магазине

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Региональная прокуратура проверит историю о несовершеннолетней девушке, которая родила в гипермаркете.
Среди прочего надзорное ведомство установит, насколько эффективно органы опеки и другие профильные учреждения выполняли свои обязанности по защите прав подростков и обеспечению благополучия семей. Также прокуратура попытается установить причины и условия произошедшего.
Вчера, 16 мая, стало известно о том, что в Старом Осколе девушка, чей возраст, по словам очевидцев, около 14-15 лет, родила ребёнка в туалете гипермаркета «Европа». Состояние молодой матери и новорождённого в норме, за ними наблюдают медики.