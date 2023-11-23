Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут

Команда билайн бизнес кардинально меняет подход к оказанию услуг корпоративной сотовой связи. Всего пять минут теперь занимает онлайн-процесс оформления номеров для сотрудников компаний. На сайте билайн бизнес можно выбрать тариф, подобрать номер, заполнить договор, а также указать способ получения оригиналов документов и сим-карт — в офисах билайна в день оформления заявки или с курьером в удобное для клиента время.