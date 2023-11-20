Онлайн-ярмарка вакансий Санкт-Петербурга для работников из регионов пройдёт 22 ноября

В Ярмарке вакансий примут участие ведущие предприятия Санкт-Петербурга. Среди них — крупнейшие компании самых разных отраслей: инжиниринг и металлургия, строительный комплекс и робототехника, пассажирские перевозки, приборостроение, ритейл и многое другое. Это такие известные компании, как: ПАО «Завод „Радиоприбор“, ООО „Главстрой-СПб“, АО „Асфальтобетонный завод №1“, АО НПО „Компрессор“, АО „СПО Арктика“, АО „Ленгидропроект“, ПАО „ТГК-1“, Научно-исследовательский институт точной механики, Центральный научно-исследовательский и опытноконструкторский институт робототехники и технической кибернетики, ООО „Воздушные ворота Северной столицы“ (Аэропорт Пулково), OZON, ГУП „Петербургский метрополитен“, ГУП „Пассажиравтотранс“, ГУП „Горэлектротранс“ и многие другие