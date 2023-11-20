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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Онлайн-ярмарка вакансий Санкт-Петербурга для работников из регионов пройдёт 22 ноября

Онлайн-ярмарка вакансий Санкт-Петербурга для работников из регионов пройдёт 22 ноября

20 ноября 2023, 12:23
Фото: 1MI
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Интерактивный формат Ярмарки вакансий даст возможность жителям из регионов пройти собеседования с работодателями Санкт-Петербурга онлайн. СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» не первый раз проводит Ярмарку вакансий онлайн.

Удобство и высокую эффективность такого формата отмечают как работодатели, так и соискатели.

Стремительное развитие сферы услуг, расширение производственных мощностей на отечественных предприятиях, а также увеличение объемов производства ряда секторов промышленности обеспечивает рост петербургской экономики. В результате рынок труда Санкт-Петербурга испытывает нехватку квалифицированных кадров. Ярмарка вакансий объединит работодателей и соискателей из других регионов России, даст возможность провести десятки дистанционных собеседований за один день.

Ярмарка вакансий направлена на содействие занятости населения, помогает в профессиональной ориентации граждан, повышению информированности граждан о возможностях и существующих региональных программах по содействию занятости. Посетителям ярмарки предоставляется возможность познакомиться с ситуацией на рынке труда Санкт‑Петербурга, напрямую пообщаться с работодателями, получить консультации.

Ярмарка вакансий проводится в рамках подпрограммы «Трудовая миграция» государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга.

Ярмарка вакансий включает в себя серию мероприятий:

  • Работу открытой студии
  • Индивидуальные онлайн-собеседования
  • Информирование соискателей о вакантных рабочих местах ведущих предприятий Санкт-Петербурга

В Ярмарке вакансий примут участие ведущие предприятия Санкт-Петербурга. Среди них — крупнейшие компании самых разных отраслей: инжиниринг и металлургия, строительный комплекс и робототехника, пассажирские перевозки, приборостроение, ритейл и многое другое. Это такие известные компании, как: ПАО «Завод „Радиоприбор“, ООО „Главстрой-СПб“, АО „Асфальтобетонный завод №1“, АО НПО „Компрессор“, АО „СПО Арктика“, АО „Ленгидропроект“, ПАО „ТГК-1“, Научно-исследовательский институт точной механики, Центральный научно-исследовательский и опытноконструкторский институт робототехники и технической кибернетики, ООО „Воздушные ворота Северной столицы“ (Аэропорт Пулково), OZON, ГУП „Петербургский метрополитен“, ГУП „Пассажиравтотранс“, ГУП „Горэлектротранс“ и многие другие

Организаторы мероприятия: Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов», АНО «АРЧК СЗФО».

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#Белгородская область#Работодатели#Онлайн#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Рынок труда#Ярмарка вакансий#Белгород#Екатерина Никулина
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