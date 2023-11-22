Вновь громко: белгородцы сообщают о «бахах» над городом

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
22 ноября в небе над Белгородом вновь было громко. Очередь так называемых бахов раздалась над городом после полудня.
Сообщения о громких звуках приходят из разных частей города. Причём некоторые белгородцы утверждают, что слышат их уже около часа.
Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Напомним, что 21 ноября ВСУ атаковали Белгородскую область 30 раз. По региону ударили из артиллерии и миномётов, гранатомёта. Помимо этого, над селом в приграничье с беспилотника сбросили осколочный боеприпас.