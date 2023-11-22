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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

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Над Белгородом вновь было громко

Вновь громко: белгородцы сообщают о «бахах» над городом

22 ноября 2023, 10:50
Фото: 1MI

Над Белгородом вновь было громко

Горожане утверждают, что слышат громкие звуки уже около часа. Официальных комментариев по ситуации не было.

22 ноября в небе над Белгородом вновь было громко. Очередь так называемых бахов раздалась над городом после полудня.

Сообщения о громких звуках приходят из разных частей города. Причём некоторые белгородцы утверждают, что слышат их уже около часа.

Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Напомним, что 21 ноября ВСУ атаковали Белгородскую область 30 раз. По региону ударили из артиллерии и миномётов, гранатомёта. Помимо этого, над селом в приграничье с беспилотника сбросили осколочный боеприпас.

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село
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