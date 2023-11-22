Проверку не прошли: какие «сюрпризы» нашли в привезённых в Белгород мандаринах?

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Белгороде проверили привезённые на рынки фрукты. Для исследования сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора взяли мандарины, хурму, гранаты и фейхоа.
По итогам проверки выяснилось, что во всех проанализированных образцах обнаружили остаточное содержание пестицидов. Меньше всего их было в хурме и фейхоа. А вот мандарины оказались более «загрязнёнными». Причём поступившие из дальнего зарубежья цитрусы содержали большее количество пестицидов. Вместе с тем эксперты успокоили, что показатель в целом не превышает норму.
Мандарины также проверили на наличие погрызов и проколов на кожуре. Если они есть, это значит, что фрукты могли атаковать различные карантинные насекомые. Для человека они не опасны, но могут причинить существенный ущерб урожайности. Результаты проверки показали, что мандарины «чистые», угрозы нет.
Хурму в Белгород привозят из Азербайджана и Абхазии. Отсюда же в регион поступают мандарины. Помимо этого, в список стран-поставщиков вошли Китай, Турция и Египет. А вот из Абхазии, по словам продавцов, мандаринов пока привозят мало — ещё не созрели.
В целом же эксперты советуют не увлекаться фруктами, привезёнными издалека. «Чем дальше путь, тем больше химии потрачено на обработку», — напоминают в Россельхознадзоре.
Фрукты, даже в кожуре, стоит мыть перед едой. Можно также опускать в слабый уксусный раствор и подержать в тёплой воде 10-15 минут, а после смыть. Сгодится и солевой раствор для обработки фруктов.
Ранее «Руспродсоюз» подсчитал, что новогодний стол в этом году подорожал на 9%. Повлияли на это и выросшие в цене мандарины.