Проверку не прошли: какие «сюрпризы» нашли в привезённых в Белгород мандаринах?

По итогам проверки выяснилось, что во всех проанализированных образцах обнаружили остаточное содержание пестицидов. Меньше всего их было в хурме и фейхоа. А вот мандарины оказались более «загрязнёнными». Причём поступившие из дальнего зарубежья цитрусы содержали большее количество пестицидов. Вместе с тем эксперты успокоили, что показатель в целом не превышает норму.