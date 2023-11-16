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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Цветы

Белгородские пальмы и гранатовое дерево отправили на зимовку: видео

16 ноября 2023, 10:07
Фото: скриншот из видео Белгорблагоустройства
Цветы

Мэрия Белгорода рассказала о работе теплиц

В теплицы Белгорблагоустройства перевезли 14 тыс. саженцев хризантем, украшавших парк Победы в Белгороде. Цветы сохранят до следующего года, сообщили в мэрии Белгорода.

В теплицы в Белгороде на зимовку перевезли 14 тыс. саженцев хризантем. Ранее они украшали городской парк Победы. Озеленители должны сохранить их до следующего года.

Сотрудники Белгорблагоустройства выкопали хризантемы и пока поместили в горшки. Как уточнили в горадминистрации, для этого создают необходимые условия. В частности, поддерживают на определённом уровне температуру и влажность воздуха.

Хранят в теплицах и необычные для города растения. Например, голубую агаву. Летом она красовалась на Свято-Троицком бульваре. Ещё в теплицах находятся миниатюрные пальмы Юкка и гранатовое дерево. Их также выкопали и отправили зимовать.

Напомним, высаживали в парке Победы «ковёр» из цветов. На клумбах появились 14 тыс. хризантем жёлтого, кирпичного, бордового, розового и белого оттенков.

Видео: Белгорблагоустройство
В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»
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