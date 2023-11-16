Белгородские пальмы и гранатовое дерево отправили на зимовку: видео

Хранят в теплицах и необычные для города растения. Например, голубую агаву. Летом она красовалась на Свято-Троицком бульваре. Ещё в теплицах находятся миниатюрные пальмы Юкка и гранатовое дерево. Их также выкопали и отправили зимовать.