Белгородские пальмы и гранатовое дерево отправили на зимовку: видео

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В теплицы в Белгороде на зимовку перевезли 14 тыс. саженцев хризантем. Ранее они украшали городской парк Победы. Озеленители должны сохранить их до следующего года.
Сотрудники Белгорблагоустройства выкопали хризантемы и пока поместили в горшки. Как уточнили в горадминистрации, для этого создают необходимые условия. В частности, поддерживают на определённом уровне температуру и влажность воздуха.
Хранят в теплицах и необычные для города растения. Например, голубую агаву. Летом она красовалась на Свято-Троицком бульваре. Ещё в теплицах находятся миниатюрные пальмы Юкка и гранатовое дерево. Их также выкопали и отправили зимовать.
Напомним, высаживали в парке Победы «ковёр» из цветов. На клумбах появились 14 тыс. хризантем жёлтого, кирпичного, бордового, розового и белого оттенков.