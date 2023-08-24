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Хризантемы

В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»

24 августа 2023, 14:12
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
Хризантемы
Цветы пока находятся в теплицах Белгорблагоустройства. Планируется, что из хризантем разных цветов получится цветочный ковёр, рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Примечательно, что накануне появились две закупки на кустовые хризантемы общей стоимостью более 7 млн.

14 тысяч хризантем высадят к фестивалю «Белгород в цвету» на главной аллее парка Победы. Само мероприятия пройдёт 8–10 сентября.

Пока саженцы находятся в теплицах Белгорблагоустройства. Почву в парке уже подготавливают к их высадке. Планируется, что сажать цветы рабочие начнут с понедельника. В итоге должен получиться «цветочный ковёр».

Как уточнили в мэрии, на аллее появятся хризантемы жёлтого, кирпичного, бордового, розового и белого оттенков. Также этот участок станет одним из акцентов основной площадки «цветочного» праздника.

По словам главного ландшафтного архитектора Белгорода Елены Семенковой, в композиции используют порядка 14 тысяч хризантем. В целом озеленители готовят смену летнего оформления города на осеннее.

Добавим, что 23 августа появились две закупки на поставку посадочного материала. Речь о кустовых хризантемах. В общем вышло 14,4 тыс. штук. На них потратят более 7 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Согласно требованиям закупки, цвет должен быть в ассортименте, а длина побегов — не менее 30 см.

Цветочный ковёр из хризантемЦветочный ковёр из хризантем
ХризантемыХризантемы
ХризантемыХризантемы
ХризантемыХризантемы
Цветочный ковёр из хризантем
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
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