В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»

Добавим, что 23 августа появились две закупки на поставку посадочного материала. Речь о кустовых хризантемах. В общем вышло 14,4 тыс. штук. На них потратят более 7 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Согласно требованиям закупки, цвет должен быть в ассортименте, а длина побегов — не менее 30 см.