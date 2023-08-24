В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
14 тысяч хризантем высадят к фестивалю «Белгород в цвету» на главной аллее парка Победы. Само мероприятия пройдёт 8–10 сентября.
Пока саженцы находятся в теплицах Белгорблагоустройства. Почву в парке уже подготавливают к их высадке. Планируется, что сажать цветы рабочие начнут с понедельника. В итоге должен получиться «цветочный ковёр».
Как уточнили в мэрии, на аллее появятся хризантемы жёлтого, кирпичного, бордового, розового и белого оттенков. Также этот участок станет одним из акцентов основной площадки «цветочного» праздника.
По словам главного ландшафтного архитектора Белгорода Елены Семенковой, в композиции используют порядка 14 тысяч хризантем. В целом озеленители готовят смену летнего оформления города на осеннее.
Добавим, что 23 августа появились две закупки на поставку посадочного материала. Речь о кустовых хризантемах. В общем вышло 14,4 тыс. штук. На них потратят более 7 млн рублей. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Согласно требованиям закупки, цвет должен быть в ассортименте, а длина побегов — не менее 30 см.