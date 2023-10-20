УБГБ опубликовало закупку на фотозону для фестиваля «Белгород в цвету» спустя месяц

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство заключило контракт с единственным поставщиком на поставку арт-объекта «Фотозона» для участия в международном фестивале «Белгород в цвету». Закупка появилась 17 октября, при этом само мероприятие состоялось в сентябре.
Стоимость фотозоны составила 885 тысяч рублей. Её поставили в парк Котофей в Белгороде. Исполнитель должен был разработать эскиз конструкции и саму фотозону шириной три метра, а высотой почти четыре метра. В фотозону вошли декоративная арка, скамья, вазон, подиум, основание из газонной травы с отсыпкой из мраморной крошки.
Подсвечивал фотозону линейный светильник, а украшена конструкция была бегонией (70 штук) и колеусом (70 штук).
О том, как прошёл фестиваль в Белгороде, читайте в нашем материале.