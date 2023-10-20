УБГБ опубликовало закупку на фотозону для фестиваля «Белгород в цвету» спустя месяц

Стоимость фотозоны составила 885 тысяч рублей. Её поставили в парк Котофей в Белгороде. Исполнитель должен был разработать эскиз конструкции и саму фотозону шириной три метра, а высотой почти четыре метра. В фотозону вошли декоративная арка, скамья, вазон, подиум, основание из газонной травы с отсыпкой из мраморной крошки.