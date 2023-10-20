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УБГБ опубликовало закупку на фотозону для фестиваля «Белгород в цвету» спустя месяц

УБГБ опубликовало закупку на фотозону для фестиваля «Белгород в цвету» спустя месяц

20 октября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Заказчиком выступило Белгорблагоустройство. Закупку произвели у единственного поставщика. Лот опубликовали спустя месяц после проведения фестиваля.

Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство заключило контракт с единственным поставщиком на поставку арт-объекта «Фотозона» для участия в международном фестивале «Белгород в цвету». Закупка появилась 17 октября, при этом само мероприятие состоялось в сентябре.

Фото: Из документов госзакупки

Стоимость фотозоны составила 885 тысяч рублей. Её поставили в парк Котофей в Белгороде. Исполнитель должен был разработать эскиз конструкции и саму фотозону шириной три метра, а высотой почти четыре метра. В фотозону вошли декоративная арка, скамья, вазон, подиум, основание из газонной травы с отсыпкой из мраморной крошки.

Подсвечивал фотозону линейный светильник, а украшена конструкция была бегонией (70 штук) и колеусом (70 штук).

О том, как прошёл фестиваль в Белгороде, читайте в нашем материале.

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#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Кристина Семенчук#Фотозона#Вазон#Международный фестиваль#Подиум
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